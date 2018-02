Pressió política contra l’increment del lloguer al bloc de Sant Joan Despí

Tots a l’una a Sant Joan Despí: els veïns afectats per l’augment del lloguer, els grups polítics municipals i les plataformes de defensa dels drets a l’habitatge. Suport total a les reivindicacions de les 140 famílies d’un bloc en el qual es vol aplicar un increment d’entre el 40% i el 100% sobre el lloguer -que ja és d’entre 600 i 900 euros segons el pis- quan s’acabin els contractes firmats fa tres anys, cosa que passarà al llarg dels pròxims mesos a partir del març. És el que es va despendre de l’assemblea d’ahir, on es va anunciar l’interès pel cas de la Generalitat, que a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha demanat documentació per estudiar-lo, segons el portaveu municipal del PDECat, Pere Àngel Montserrat.

L’alcalde de la ciutat, Antoni Poveda (PSC), va reconèixer contactes amb la societat gestora de l’immoble. Va anunciar que avui “faran una nova proposta” i va remarcar que veu “impossible” que s’expulsi més de cent famílies. Un suport que els afectats van rebre amb escepticisme. Els veïns, per sobre de tot, van remarcar la importància de la unitat i el rebuig a individualitzar les negociacions amb l’empresa. És la resposta a l’última proposta de la promotora immobiliària Medasil Desarrollos SL, que vol mantenir l’augment anunciat dels lloguers però proposa fer-ho de manera esglaonada per a les rendes més baixes. El portaveu dels afectats, Julio Jiménez, va assegurar que es negaran en rodó a acceptar aquesta fórmula. Va aclarir que “no s’entregarà cap nòmina”, tal com pretén la promotora per examinar el nivell de renda de cada llogater.

De la mateixa manera, com va aconsellar el Sindicat de Llogaters, l’estratègia és continuar pagant el lloguer encara que finalitzin els primers contractes. I, en el cas de ser rebutjat per Medasil, es dipositarà l’import davant de notari. El dels primers contractes a caducar és un problema que l’alcalde abordarà demà en una trobada en privat amb els inquilins als quals se’ls acaba al març, a l’abril i al maig.

Els veïns consideren que la principal causa del problema és la llei d’arrendaments urbans (LAU) tal com la va deixar el govern del Partit Popular amb l’última reforma, que permet que els contractes vencin en un període de tres anys. “No permet fer cap pla de vida i desvincula l’IPC del preu del lloguer”, apuntava Sònia Farré, diputada al Congrés per Catalunya en Comú - Podem. Mentrestant, la comunitat de veïns es conjurava per mobilitzar-se.