Pressió veïnal per solucionar les pudors a la zona del Fòrum

És una de les zones per on creix la ciutat de Barcelona, un dels barris més flamants de la ciutat, però els veïns del Fòrum estan farts de conviure amb les pudors i la contaminació i demanen mesures urgents per solucionar la problemàtica. L'Ajuntament va començar, el 2015 -a través de Barcelona Cicle de l'Aigua-, un estudi per determinar quin era l'origen de les diferents pudors que conviuen a la zona i es va assenyalar, de forma clara, la depuradora d'aigües residuals EDAR i la planta de tractaments fang Metrofang, que gestiona l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que són l'origen, segons l'estudi, de prop del 85% del problema de les pudors. El consistori ha anunciat avui als veïns de la zona que comença la primera actuació per atacar la situació.

En concret, té en marxa unes obres per millorar la ventilació del dipòsit d'aigües de Taulat, que es va fer el 2004 per reduir les inundacions a la zona i per reduir els abocaments, i que, segons l'estudi, és el responsable del 10% del problema odorífer. Per això, avui entitats com Aire Net han instat a accelera el conjunt de mesures per reduir aquesta situació vinculada a la depuradora, que no es preveu que comencin abans del 2021. De fet, els veïns han convocat una manifestació aquest dissabte al matí per protestar contra les males olors i, també, contra la contaminació. Insisteixen, per exemple, en la necessitat de tancar la incineradora de Tersa. Tot i agrair el primer pas en l'abordatge del problema de les pudors anunciat avui per l'Ajuntament, des d'Aire Net han remarcat que encara no tenen concrecions sobre com s'atacarà tota la problemàtica vinculada a la depuradora -que impliquen l'Àrea Metropolitana de Barcelona- i que, a més, les actuacions no començaran abans de tres anys.

Les obres que avui ha presentat el conseller tècnic del districte de Sant Martí, Marc Andreu, s'allargaran fins al mes d'abril i tenen un pressupost de vora 865.000 euros. El que s'està fent és obrir dues noves xemeneies d'entrada d'aire al dipòsit d'aigua -cosa que permet triplicar el cabal de tractament de l'aire- i sifonar 41 embornals i reixes, a més d'insonoritzar les entrades i sortides d'aires per reduir, també, el problema de contaminació acústica. Part de l'actuació es fa, com ha remarcat Andreu, en el terme municipal de Sant Adrià del Besòs.

Enric Navarro i Silvina Frucella, de la plataforma Aire Net, però, han instat a accelerar el conjunt de mesures necessàries per solucionar el problemes de contaminació i pudors a la zona i ha criticat que els estudis s'hagin fet sempre a petició dels veïns i no de les diferents administarcions responsables dels espais que motiven la problemàtica. "Aquí fa molta pudor i la contaminació no la veiem però hi és", han remarcat amb la mirada posada en la xemeneia de Tersa La manifestació d'aquest dissabte sortirà del Museu Blau i anirà fins a la incinerdaora. Els convocants tenen previst llegir una carta oberta dirigida a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.