Primera ‘casa’ per atendre els abusos sexuals infantils

D’acompanyar a fer companyia. A Catalunya, les víctimes d’abusos sexuals durant la infància han de passar per diversos espais -una comissaria de policia, un hospital, un jutjat- quan denuncien el seu cas, però a partir del setembre això hauria de canviar a Tarragona. El Govern hi vol estrenar la primera unitat que unifiqui els diferents passos, per evitar la revictimització. Serà un equipament que seguirà el model nòrdic del Barnahus, denominat casa dels infants i que fa una atenció integral dels abusos sexuals infantils. Si fins ara les víctimes rebien “l’acompanyament” de l’administració, ara es pretén “fer-los companyia”, explica la directora de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Ester Cabanes, a l’ARA.

A la unitat hi haurà els diversos professionals que participen en aquests casos. Els serveis territorials de Tarragona dels departaments de Salut, Educació, Justícia i Afers Socials i dels Mossos d’Esquadra han format part de les reunions que s’han fet des de principis d’aquest any i ara han de definir quins treballadors cediran perquè treballin al centre. El pas següent serà escollir l’espai i sobretot formar els professionals que atendran les víctimes, que han de saber “sobre abusos i com funciona el sistema”. L’objectiu és simplificar el circuit que ara han de superar les persones que han patit abusos sexuals a la infància, perquè un cop entrin al nou centre només hagin d’anar allà -les vegades que calgui- per completar el procés de denúncia i recuperació.

A la unitat integral hi haurà metges, psicòlegs forenses, treballadors socials, professionals de primera atenció als abusos i juristes especialitzats. Les dues últimes figures es crearan perquè no són presents en cap dels departaments del Govern. El centre permetrà que un menor que vol denunciar el seu cas hagi de declarar a l’equipament, però que no ho faci més fins que es faci, un altre dia acordat amb el jutjat, la prova preconstituïda. Aquesta prova és el relat dels abusos que, des d’una de les sales del centre, la víctima explicarà a un psicòleg forense. El jutge, el fiscal i els advocats del cas seguiran aquesta declaració per videoconferència des d’un jutjat i podran fer les preguntes que necessitin a través del psicòleg que estarà amb la víctima.

La prova preconstituïda, segons l’estatut de la víctima, ja és vàlida per al judici, de manera que el denunciant no hauria de tornar a explicar més els abusos. La inspecció mèdica també es farà a la nova unitat, que vol ser l’espai de referència per a totes les persones que hagin de denunciar abusos sexuals a la infància. De fet, a partir del setembre a Tarragona si un menor denuncia haver patit abusos als Mossos o en un hospital se’l redirigirà al nou centre. Per això, la posada en marxa de l’equipament inclourà una campanya de difusió als espais on poden passar les víctimes, com ara els educatius i els sanitaris, així com a les famílies.

Recels d’atendre també adults

La directora de la DGAIA afegeix que la unitat serà per a menors i majors d’edat. “Qualsevol persona que ha patit abusos sexuals durant la seva infància hi podrà demanar ajuda”, diu Cabanes, que remarca que el centre també vol oferir assessorament jurídic i tractament terapèutic, tant a les víctimes com a les seves famílies. Tot i això, la idea que la unitat atengui també víctimes adultes que van patir abusos a la infància no convenç Save the Children, que reivindica el model Barnahus. La responsable de polítiques d’infància de l’ONG a Catalunya, Emilie Rivas, assegura que atendre un infant o un adult “és molt diferent”. “Això es desvia del model original. Els protocols i les tècniques no són iguals”, valora Rivas.

Quan el 2016 es va destapar el cas Maristes, el Govern va prometre, entre altres mesures, la creació d’aquesta unitat. El projecte obrirà al setembre com a prova pilot. Se’n farà una primera avaluació i, en funció dels resultats -també dels pressupostos de la Generalitat-, el 2020 es podria exportar l’equipament, perquè la previsió és que n’hi hagi com a mínim un a tots els serveis territorials de Catalunya.

Xifres del 2018 a Catalunya

De les 1.500 denúncies per abusos sexuals que els Mossos d’Esquadra van rebre en tot l’any passat, més de la meitat (el 51%, amb 766 casos) van ser de menors. També es van denunciar 833 agressions sexuals, el 29% (243) de les quals van ser de menors.

El programa de suport a l’exploració judicial del departament de Justícia -que permet fer una prova preconstituïda per evitar tornar a declarar- va atendre 346 menors víctimes de delictes sexuals (282 noies i 64 nois) el 2018.