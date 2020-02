Primera baixa entre les empreses que opten al 'motosharing' a Barcelona

Aquest dilluns era el primer dia que els representants de les 21 empreses que es van adjudicar inicialment el servei de la moto compartida a Barcelona es veien les cares després de la polèmica generada per la gran fragmentació del servei que preveu la regulació de l'Ajuntament. La primera sorpresa que s'ha comunicat als presents és que ja ha caigut de la llista una d'aquestes companyies. Es tracta de Tier Mobility Spain, que havia optat tant a l'adjudicació de llicències de motosharinng com de bici compartida i que ha renunciat a les dues categories. És, de fet, una de les vuit empreses que l'ARA va denunciar que s'havien constituït just l'any passat i que semblaven creades expressament per guanyar l'adjudicació d'una llicència.

Amb aquesta baixa i a l'espera de l'adjudicació definitiva, les 6.958 llicències previstes per a moto es reparteixen ara a raó de 348 per a cadascuna, menys dues que, fruit de la divisió, n'obtenen una menys, 347. Passa el mateix en el cas de les bicicletes d'ús compartit, en què es passa de deu a nou empreses i cadascuna s'adjudicarà 472 llicències –menys una, que n'obtindrà 471–. El que falta ara és que s'obri el període de deu dies hàbils perquè les adjudicatàries demostrin que compleixen tots els requisits. Després disposaran d'un mes per desplegar les flotes.

Creació exprés d’empreses per les noves llicències de ‘motosharing’

La mateixa alcaldessa Ada Colau ha reconegut que no s'esperaven que més de 20 empreses optessin a repartir-se les llicències de motosharing i ha admès que la fragmentació de llicències plantejada ara no és la idònia. L'alcaldessa ha remarcat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu govern està "molt a favor" del sharing però que el sector havia crescut de manera "caòtica" i requeria una regulació. El seu equip té dubtes que totes les empreses que hi opten compleixin els requisits per superar l'adjudicació definitiva i vol esperar a veure com queda el mapa final abans de prendre decisions. "Quan innoves i obres camí pot passar que es doni una situació no desitjada. Som a la fase inicial, ara s'ha de revisar si tothom compleix o no els requisits, donem-nos temps, mirem com queda", ha defensat Colau.

Tenint en compte la fragmentació proposada, empreses com Cooltra, que ja té 2.300 motos a la ciutat, es reconeixien "devastades" per la proposta. De fet, les cinc empreses que operen a la ciutat abans de la regulació asseguren que no els sortiran els números amb la primera proposta de repartiment.

De moment, avui han mantingut una trobada de caràcter tècnic amb representants de l'Ajuntament i ara esperen que se'ls comuniqui quan s'obre el període per presentar tota la documentació necessària i saber, finalment, quantes empreses es repartiran el sector.