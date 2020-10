Primera demanda contra el fons voltor Azora per clàusules abusives als contractes de lloguer

El Sindicat de Llogaters i el Col·lectiu Ronda han presentat aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia la primera demanda contra el fons d'inversió Azora –el tercer propietari de pisos de lloguer a l'Estat– per una desena de clàusules abusives incloses en el contracte de lloguer d'una inquilina. La demanda d'aquesta particular podria servir, segons el sindicat, per ajudar en un futur altres famílies que viuen en un pis propietat del mateix fons o d'altres que també cometin abusos a les clàusules. "El pas que fem avui marcarà un precedent i se'n podran beneficiar milers de famílies a l'estat espanyol", ha assegurat la portaveu del sindicat, Marta Ill.

Tot i que es tracta d'una demanda sobre un únic contracte que conté fins a 10 clàusules abusives, l'advocada del Col·lectiu Ronda Marta Serrano assegura que el fons repeteix aquesta pràctica de manera sistemàtica en centenars d'altres contractes de lloguer, deixant els inquilins sense capacitat de resposta ni negociació. La demanda s'ha interposat per la via civil contra Lazora, una de les filials del fons, propietària de 13.000 pisos a Espanya. La demandant és Sílvia Torres, una veïna de Granollers que fa quatre anys que viu al mateix pis, que inicialment era de Solvia. Quan se li va acabar el contracte el desembre de l'any passat va rebre un burofax d'Azora imposant-li les condicions del nou contracte, amb una pujada de preu inclosa que doblava el preu inicial: va passar de 385 euros a 897 euros al mes, segons ha explicat ella mateixa.



Entre les condicions abusives que figuren al contracte de Torres hi ha, per exemple, el fet que no pot reclamar en cas que hi hagi un problema amb els subministraments del pis. El document també preveu que el preu del pis s'incrementi al cap de tres anys de contracte, "eludint la llei que prohibeix les actualitzacions per sobre de l'IPC", ha matisat l'advocada, que ha qualificat la pràctica de "frau de llei".

L'enèsima lluita contra Azora

"Prenc la decisió i faig aquest pas no només per mi, sinó per tots els veïns i veïnes que estem en aquesta lluita, perquè no pot ser que aquests fons voltors siguin els amos del patiment de tantes famílies", ha subratllat Torres després d'interposar la demanda. De fet ella no és l'única veïna en lluita contra aquest fons.

Azora acumula ja un llarg historial d'actes de protesta i sancions per la seva manera de procedir, la majoria liderats pel Sindicat de Llogaters. El mes de gener passat, els veïns de fins a cinc blocs de pisos diferents es van unir per forçar una negociació dels lloguers amb aquest fons. En total, més de 230 famílies estaven afectades per les pujades del lloguer -que en alguns casos eren del 80%- que plantejava la propietat. Davant de la negativa del fons, un mes després, al febrer, més de dues-centes persones van ocupar, per sorpresa, la seu d'una de les seves filials a Barcelona, al barri del Poblenou.

Finalment, aquest mes de juny, el govern municipal d' Ada Colau va informar que sancionaria el fons voltor per no complir amb l’obligació de llogar 20 pisos protegits. La infracció, segons va explicar l'Ajuntament, es considera "molt greu" i la multa pot oscil·lar entre els 90.000 i els 900.000 euros.