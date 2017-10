Primera beca de doctorat científic amb fons procedents de l'altruisme

La graduada en biomedicina per la Universitat de Barcelona Elena Meléndez Esteban, de 24 anys, ha guanyat la primera beca de doctorat que concedeix l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) amb fons recollits per l'altruisme de donants particulars per formar científics joves.

La beca, anomenada IRB Barcelona Futur, és de 20.000 euros anuals bruts durant quatre anys.

Meléndez es va graduar en biomedicina a la Universitat de Barcelona el 2015 i tot just ha acabat un màster de dos anys titulat 'Càncer, cèl·lules mare i biologia del desenvolupament' impartit per la Universitat d'Utrecht (Holanda) i el Gurdon Institute de Cambridge (Regne Unit).

Segons ha informat l'IRB, la beca ha estat concedida a l'estudiant més ben puntuada pel comitè de selecció de candidats a la convocatòria d'aquest any, tots amb credencials brillants.

"Quan vaig rebre la carta en què m'explicaven les particularitats de la beca em vaig sentir molt agraïda. No havia sentit mai de cap iniciativa similar. És molt generós que tantes persones confiïn en un jove a qui no coneixen per ajudar-lo a pagar la seva formació doctoral", ha dit la investigadora.

En els 12 anys d'existència de l'IRB hi hagut 320 joves que han obtingut el títol de doctor en aquest centre científic de Barcelona, i el 2017 hi ha 107 estudiants que estan treballant en la seva tesi doctoral (70 dones i 34 homes), un 30% dels quals són estrangers.

"Darrere les millores mèdiques hi ha l'esforç de milers d'investigadors biomèdics. Gent formada per entendre la biologia humana i fer descobriments que es convertiran en la medicina del demà. Formar científics ens beneficia a tots", ha assenyalat el director de l'IRB, Joan J. Guinovart, que va impulsar la beca Futur.

La guanyadora de la beca desenvoluparà el seu projecte de tesi doctoral durant quatre anys en medicina regenerativa i reparació de teixits al laboratori del professor Manuel Serrano en plasticitat cel·lular i malaltia.

"Em va encomanar la passió per la biomedicina la meva professora de biologia. Em fascinaven les seves classes i sempre em quedava amb ganes de més", ha recordat Meléndez, que va estudiar al Col·legi de les Dominiques del carrer Mallorca de Barcelona.

"Em considero un persona curiosa, constant i entusiasta. Espero aprendre moltíssim i poder treure el màxim profit d'aquests anys aquí", ha conclòs la doctoranda.