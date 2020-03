Primera mort a Mallorca per coronavirus

Primera mort per coronavirus a Mallorca. Una dona amb una patologia crònica que havia donat positiu per SARS-CoV-2 va morir aquest dimecres vespre a l’Hospital Universitari Son Espases, on es trobava ingressada, segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat. A més, han confirmat aquest dijous cinc casos més de coronavirus a Mallorca, que eleven la xifra d'infectats a les Balears a 21. A més, també hi ha diversos professionals de l’hospital Son Espases en situació de vigilància activa.

El Consell de Mallorca ha informat aquest dijous que es limitaran les visites als centres de discapacitats i ha demanat, en un comunicat, que s'evitin les afluències de nins per prevenir els contagis. Segons l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), la restricció de les visites és una de les "recomanacions" incloses en els protocols enfront de la malaltia Covid-19 que la institució insular ha decidit aplicar en coordinació amb la Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat.

Davant l'evolució de la Covid-19, la Conselleria de Salut va informar aquest dimecres que durant els pròxims 30 dies no es podrà dur a terme cap esdeveniment que pugui atreure més de 1.000 persones. Aquesta mesura afecta actes socials, esportius i culturals. La Universitat de les Illes Balears també ha pres mesures i ha suspès les activitats de la Universitat Oberta de Majors de manera temporal, ja que "és un col·lectiu de risc".

Des de la Conselleria recomanen que, davant qualsevol dubte de salut, la població es dirigeixi al servei d’atenció telefònica 061 Salut Respon. Així mateix, per afavorir l’accés a informació rigorosa i actualitzada s’han activat la pàgina web coronavirus.caib.es i el telèfon 900 101 863 per resoldre els dubtes que puguin tenir les institucions educatives, socials, culturals, esportives, empresarials i polítiques relacionades amb la informació que conté aquesta pàgina.

Aquest dimecres, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat espanyol, Fernando Simón, ha confirmat que a tot l'Estat s'han registrat més de 2.000 casos de coronavirus, la meitat dels quals només a la Comunitat de Madrid. Simón ha admès que la crisi sanitària desencadenada per la Covid-19 pot trigar un mes i mig o dos mesos a remetre, i que el període es podria allargar fins a quatre mesos en el pitjor dels escenaris.

Prohibició dels EUA

Un dia després que l'Organització Mundial de la Salut hagi declarat pandèmia el brot del coronavirus Covid-19, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada que, almenys durant un mes, els europeus no podran viatjar als Estats Units. En el seu missatge a la nació, el president dels EUA ha informat que la mesura s'aplicarà "durant els pròxims trenta dies", però l'anunci oficial remès per la Casa Blanca no només no especifica la durada sinó que detalla que continuarà vigent "fins que el president hi posi fi".