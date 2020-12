"Un puja i baixa abans que ens tornin a tancar": els primers esquiadors miren de reüll les restriccions

Fins ara el cel i les nevades decidien si les estacions d'esquí seguien obertes fins a la primavera, però aquest any s'hi afegeix un altre factor, encara més determinant: les mesures contra el covid-19, que en qualsevol moment poden fer aturar de nou els remuntadors, o bé fer-los funcionar a mig gas, com previsiblement passarà els caps de setmana mentre es mantinguin els confinaments perimetrals.

"Abans no ens tornin a tancar, hem volgut fer un puja i baixa des de l'Hospitalet amb els amics", explica a l'ARA el Robert, mentre s'acaba l'entrepà i la cervesa al bar del Pla de Masella. Ha demanat festa a la feina, perquè el cap de setmana no pot sortir del Baix Llobregat, i ha pagat els 45 euros que val el forfet d'un dia. Per primer cop, aquest pagament no l'ha fet a les taquilles de l'estació, sinó a través d'internet.

Amb covid-19 s'esquia igual que quan no hi havia pandèmia, perquè és un esport individual i a l'aire lliure. Les diferències es troben als telecadires, amb els accessos molt més delimitats i amb l'obligatorietat de dur mascareta, una norma que han d'anar recordant els pisters, els treballadors de les estacions d'esquí. Tothom fa cas, tot i que n'hi ha que fan servir el buf per tapar-se la boca i el nas. I a la cadira, malgrat que està permès viatjar els uns al costat dels altres, la majoria de parelles o grups d'amics hi procuren anar sols. Si cal, esperen el remuntador següent per evitar possibles contagis. "Hi ha poca gent a la cua i no ve d'un minut", raona una esquiadora acompanyada de la seva parella.



Canvis als remuntadors

La pandèmia, però, ha obligat les pistes d'esquí a adaptar-se a la situació. La principal novetat d'enguany a Masella és "la substitució de l'antic forfet amb ganxo i adhesiu per una targeta que obre les portes del remuntador", explica el portaveu de l'estació privada, Ramon Boter, que afegeix que el nou sistema, que ja funciona a la majoria de pistes d'esquí de Catalunya, permet "controlar l'aforament i comprar els forfets per la web de forma anticipada, cosa que evita les típiques cues a les taquilles".

A la Molina, aquest sistema de venda online i de forfet mans lliures ja fa anys que funciona, però fins ara es combinava amb les taquilles físiques. Des d'aquesta temporada, només es poden adquirir passis per la pàgina web. El director de l'estació pública, Xavier Perpinyà, explica que "els forfets estan vinculats a una data concreta i s'anima els esquiadors a arribar a l'estació amb la compra feta, perquè si no es podrien trobar que l'aforament està complet".

El covid-19 també ha fet que s'estableixi un ordre a les cues dels telecadires, amb diferents carrils. Es volen evitar així les grans aglomeracions d'altres anys. "Hem après a ordenar millor l'estació i això tinc claríssim que es quedarà", assegura el director de l'estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat.

L'impacte econòmic a la comarca

La temporada va començar dilluns i a les dues estacions de la Cerdanya obertes hi ha hagut una afluència d'esquiadors similar a la d'un dia entre setmana d'altres anys, uns 2.000 al dia en total entre Masella (uns 1.500) i la Molina (uns 500). Han pujat a la neu autònoms o treballadors que s'han agafat festa, jubilats o universitaris. Aquests últims s'han hagut de gratar la butxaca, perquè aquesta temporada s'han eliminat els descomptes als joves.

L'arribada dels esquiadors també s'ha notat al sector de l'hostaleria i la restauració. La Molina i Masella són el motor del turisme d'hivern a la Cerdanya i això es va notar, negativament, durant el pont de la Puríssima, quan els hotels i els restaurants acostumen a estar plens. Aquesta setmana, però, “les reserves han tornat”, explica la presidenta de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal, que assegura que "sobretot hi ha demanda d'habitacions per a Cap d'Any, perquè l'1 cau en divendres" i dijous està permès viatjar.

Els pocs hotels que estan oberts, que són sobretot els més petits, han fet l'agost en ple desembre. L'Hotel Terminus, a Puigcerdà, ha penjat el cartell de complet les nits de dilluns, dimarts i dimecres. La seva propietària explica que "el cap de setmana només hi ha dues reserves i la resta del mes ha estat pràcticament buit". Els telèfons han tornat a sonar als establiments de la Cerdanya.