Proactiva Open Arms forma refugiats a Catalunya per treballar de socorristes

Proactiva Open Arms ha impulsat un curs de socorrisme aquàtic ocupacional destinat a sol·licitants d’asil i a persones en perill de caure en irregularitat administrativa, en cooperació amb la Generalitat i gratuït per als participants, que treballaran a les platges durant la temporada 2018, segons ha explicat l’entitat en un comunicat aquest divendres.

El curs, de 420 hores lectives, s’ha iniciat aquest novembre al centre de formació Proactiva Serveis Aquàtics de Badalona, que es compromet a donar feina als estudiants que superin els exàmens. L’organització coopera des de fa un any amb la secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat per obrir vies de col·laboració per integrar persones refugiades en risc d’exclusió social.