Processen per abusos sexuals un exprofessor de l'Escola Vedruna Gràcia

Una jutge ha deixat a un pas del judici l'exprofessor de l'Escola Vedruna Gràcia de Barcelona detingut a finals del 2017 i a qui van trobar fins a 700 imatges de menors despullats i semidespullats al telèfon mòbil. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, a l'home l'han processat per cinc delictes d'abusos sexuals comesos, presumptament, contra quatre menors de 14 anys del Cau Mas Guinardó, l'agrupament escolta on també feia de monitor entre el 2011 i el 2012.

Apropiació d'imatges

La jutge també creu que hi ha prou indicis per responsabilitzar l'home d'un delicte de revelació de secrets per haver-se apropiat de fotos privades dels alumnes, sense el seu permís, quan ja treballava a l'escola concertada com a professor d'informàtica d'alumnes d'entre 15 i 17 anys.

De fet, els investigadors van localitzar al seu ordinador personal i al seu mòbil prop de 700 imatges d'alumnes i exalumnes i antics membres del cau semidespullats. L'ara processat va estar tres mesos en presó preventiva i ara està en llibertat amb càrrecs.

El centre va informar el departament d'Ensenyament dels suposats abusos sexuals quan el docent ja havia sigut detingut i estava en presó preventiva, tot i que tenia constància de les denúncies prèvies que hi havia contra el professor des del 2015. De fet, l’Escola Vedruna va obrir una investigació interna i el 2016 va comprovar que el mestre tenia l’expedient d’antecedents penals net. No obstant això, en aquell moment no en van informar ni les famílies ni la Generalitat.