El Procicat estudia ampliar la mobilitat a tota l’àrea metropolitana el cap de setmana

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que el Procicat estudiarà aquesta setmana ampliar a tota l'àrea metropolitana de Barcelona la zona de confinament de cap de setmana, que fins ahir va ser municipal i que aquesta setmana passa a ser comarcal a tot Catalunya. Això significaria que, si s'aprova, els ciutadans de Barcelona no només podrien moure's pel Barcelonès, la seva comarca, sinó que també podrien anar a altres comarques, com alguns municipis del Baix Llobregat i localitats del Vallès Occidental.

"És una qüestió en la qual s'està treballant que té la seva coherència", ha explicat Sàmper en la roda de premsa de la firma del conveni de col·laboració entre el departament d'Interior i l'Ajuntament de Barcelona per integrar els serveis d'emergència barcelonins en els sistemes del centre d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 Catalunya. Després, en una nova atenció als mitjans amb la consellera de Salut, Alba Vergés, Sàmper ha dit que aquesta mesura només està en estudi i ha explicat que permetria "solucionar problemes en municipis d'alta densitat", com Barcelona, l'Hospitalet, Badalona o Santa Coloma de Gramenet.

Ampliar el perímetre de confinament municipal per adaptar-lo a Barcelona és una reivindicació que fa dies que va fer l'Ajuntament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va explicar que, atenent a les condicions de densitat de població de Barcelona, fer el tancament en els límits exactes de la ciutat concentra massa gent en poc espai –16.157 habitants per quilòmetre quadrat, quan a Madrid són 5.403– i que això es tradueix en les imatges de parcs o avingudes amb aglomeracions. Per això, demanen obrir el focus al conjunt de l'àrea metropolitana per aconseguir una densitat equivalent a la de Madrid.

Una tesi semblant va defensar l'expert del BIOCOM-SC Daniel López Codina en una entrevista a RAC1, en assegurar que "és especialment arriscat trencar el confinament de cap de setmana de municipi a comarca, sobretot a les àrees metropolitanes, perquè pot facilitar molt l’increment de mobilitat". Segons va dir, l'epidèmia es manté en un "estat perillós" i, a pocs dies de les festes de Nadal, "seria convenient no fer més passos endavant".

El cert, però, és que bona part del territori català fa setmanes que va demanar al departament de Salut i al Procicat que es permetés la mobilitat dins de les comarques menys poblades de Catalunya. Tot i que pertanyen a territoris llunyans i diversos, 16 de les 42 comarques catalanes, formades per pobles mitjans i petits que no disposen de tots els serveis bàsics i amb pocs establiments, es van unir per fer una petició conjunta al Govern.