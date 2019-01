Prohibeixen les construccions a 500 metres del mar a la Costa Brava durant un any

La plataforma SOS Costa Brava, que aplega 21 entitats ecologistes, ha aconseguit una victòria provisional perquè es deixi de construir a 500 metres del mar a la franja entre Portbou i Blanes. A partir d'ara, i com a mínim fins que s'aprovi un nou pla director que reguli les construccions, estarà prohibit, segons ha informat aquest dimecres TV3. La moratòria, que durarà un any, impedeix les noves llicències. I les que estan en tràmit queden suspeses.

La Comissió d'Urbanisme formada per la Generalitat ha d'anunciar i explicar aquest dijous, després d'una reunió extraordinària, la moratòria, i aclarirà què passa amb les obres ja començades o que estan a punt de començar amb la llicència ja en execució.

Per a SOS Costa Brava, "cal que una entitat supramunicipal reguli les construccions i classificacions de sòl, o poden aparèixer fins a 250 urbanitzacions en els 22 municipis", ha advertit Eduard De Ribot, l'advocat d'Ecologistes Naturalistes, una de les entitats associades a la plataforma. "No es pot sacrificar més territori de la costa Brava per a creixements urbanístics que ni tan sols són per a primera residència sinó per passar-hi un mes a l'any", ha afegit De Ribot.