Prohibit el ‘topless’: discriminació a les piscines

Al telèfon, un treballador de la piscina municipal del Parc de la Devesa de Girona: “No està permès fer topless”. Ho confirmen des de l’Ajuntament amb el reglament a la mà. Per correu, un tècnic de Tarragona explica, llegint la normativa, que “és obligatori l’ús de banyador o biquini de dues peces i, per tant, el topless està prohibit a les piscines municipals”. Són alguns dels municipis de Catalunya, i les úniques capitals, que per ara no segueixen la recomanació que va fer el Síndic de Greuges fa una setmana demanant que es revisin les normatives de les piscines municipals perquè aquesta prohibició “discrimina les dones i els limita la llibertat d’expressió”.

El debat públic va començar arran de la reacció de Mariona Trabal i Anna Cammany, mestra jubilada de 65 anys i escriptora de 43, respectivament, que l’agost de l’any passat van decidir deixar d’obeir el socorrista de la piscina municipal de l’Ametlla del Vallès, com havien fet en ocasions anteriors, i no es van tapar els mugrons quan els ho va demanar. “Llavors va trucar a la policia, que es va presentar i ens va amenaçar de tancar-nos tres dies a Granollers i de fer-nos pagar una multa de 1.200 euros per incompliment de normativa municipal i desobediència a l’autoritat”, explica a l’ARA l’Anna.

Les dues dones van decidir marxar de la piscina abans de ser sancionades i l’endemà van formular una queixa contra l’Ajuntament “apel·lant a la llei d’igualtat del 2015”. La llei d’igualtat promulga “el dret a la igualtat i a la no discriminació per raons de sexe” i, en aquest cas, no existeix cap piscina que prohibeixi als homes ensenyar els mugrons. “En comptes d’aplicar simplement la llei, van començar a estudiar-ho fins que el maig d’aquest any van decidir fer una consulta entre les dones”, prossegueix l’Anna, que poc després va fundar amb altres noies el col·lectiu i el compte de Twitter Mugrons Lliures.

Consulta a l’Ametlla

La consulta, que va estar oberta entre la segona quinzena de maig i la primera de juny, va ser una petita victòria per a elles, perquè 231 de les 379 dones majors de 16 anys que van votar -un 60,9%- ho van fer a favor que es permeti fer topless a l’Ametlla. Per celebrar-ho, l’Anna i la Mariona van tornar a la piscina, aquesta vegada ensenyant els pits sense infringir cap normativa. “Vam ser les úniques”, reconeix l’Anna, que defensa que aquesta lluita “no és menor” i explica la importància que té per a ella poder ensenyar els mugrons lliurement. Fa extensiva la reivindicació a xarxes socials com Facebook i Instagram, que censuren els pits femenins. “No ho hem creat per banyar-nos com ens doni la gana, sinó perquè creiem que se’ns està sexualitzant i hem de posar una alerta cap a la mirada. Hi ha molta violència contra les dones i aquesta sexualització de prohibir el topless és un símbol més de les imposicions masculines que fan tant de mal”, reflexiona.

A només 18 quilòmetres de l’Ametlla, a la piscina municipal de Martorelles, no hi ressonen les reivindicacions de Mugrons Lliures ni de les recomanacions que va fer, a petició d’aquest col·lectiu, el Síndic de Greuges. “Està prohibit fer topless i qualsevol altra activitat que pugui ocasionar molèsties a la resta d’usuaris”, explica per telèfon un treballador llegint literalment la normativa de la piscina municipal. A Sant Fost, Mollet i Caldes de Montbui, els altres municipis -a més de Martorelles- esmentats en l’informe del Síndic perquè prohibeixen el topless, també confirmen telefònicament que continua vigent la normativa que censura els mugrons femenins.

Però fins i tot allà on està permès fer topless, la discriminació es pot manifestar més enllà de la norma. A la piscina de La Bassa, a Sabadell, una dona adverteix per telèfon que “està permès, però no ho fa ningú perquè s’arrisquen que els mirin”. Un tècnic de la ciutat de Lleida assegura que “està permès sempre que no es faci de manera molt escandalosa o provocativa”. “En vam tenir un cas fa dos anys i no va generar cap problema”, afegeix. A Barcelona, Terrassa i l’Hospitalet està permès, però alguns dels treballadors dubten a l’hora de respondre perquè no s’hi troben gaire sovint.

La Generalitat, de la qual depenen algunes piscines, té una normativa general amb només quatre restriccions: no accedir a la platja de la piscina amb calçat de carrer, obligació d’utilitzar les dutxes abans de banyar-se a la piscina, prohibició de fumar i menjar a la zona de platja i no admissió d’animals domèstics. Els municipis apliquen després les seves restriccions, entre les quals -en alguns casos- la prohibició que les dones puguin ensenyar els pits.

A Terrassa la CUP va queixar-se fa una setmana de les “exagerades restriccions”, mostrant un cartell amb prohibicions com la guitarra, els flotadors, les càmeres, etcètera. A Granollers no permeten pistoles d’aigua i a Girona prohibeixen el maquillatge, mentre que a llocs com Sabadell es reserven el dret de demanar un certificat mèdic sobre malalties infeccioses. Però el veto als mugrons és l’únic que només s’aplica en el cas de les dones.