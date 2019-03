Projecte Home atén un 39% més de persones a Barcelona els últims cinc anys

La cocaïna i l'alcohol segueixen sent les principals drogues que consumeixen els addictes que s'adrecen a l'ONG Projecte Home Catalunya, dedicada a lluitar contra les addicions. L'entitat, que aquest dimecres ha inaugurat l'ampliació del centre que té al districte de Sants-Montjuïc amb la participació del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir el Homrani, ha informat que en els últims cinc anys ha atès un 39% més de persones que lluiten contra les drogoaddiccions.

L'augment en la demanda és una de les raons per les quals l'ONG ha decidit ampliar les instal·lacions a Barcelona: dels prop de 2.000 nous casos atesos el 2018 a Catalunya, 538 s'han atès a la capital. El fet que quatre de cada cinc addictes atesos siguin homes deixa molt clar, ha subratllat l'entitat, que les dones tenen més dificultats per accedir a programes de tractament contra la drogoaddicció. La mitjana de edat voreja els 35 anys i és habitual que consumeixin diferents tipus de substàncies.

Un 34,7% dels usuaris de l'ONG manifesten que la cocaïna és la seva droga de consum principal, seguida de l'alcohol amb un 19,2%. En tercer lloc se situa el cànnabis, amb un 18,8%, que a més és la substància que genera la gran majoria de les demandes d'ajuda dels casos entre adolescents.

Si bé l'heroïna és una de les drogues amb un historial més llarg d'incidència en el món de la drogoaddicció, en l'actualitat el seu consum ha caigut fins al 5,4%, segons dades revelades per Projecte Home. Les ludopaties i altres conductes addictives, com el sexe o les compres, suposen un 2,2% de les peticions d'ajuda, mentre que les amfetamines i les benzodiazepines –medicaments per als trastorns d'ansietat– sumen un 2,1%.

En aquest sentit, El Homrani ha destacat la importància d'evitar "els judicis de valor i l'estigma", i ha apostat per millorar la coordinació entre les administracions per no deixar ningú fora de la comunitat.