El 89% de les denúncies per violència sexual a Catalunya acaben arxivades

El 89,5% dels casos de violència sexual que es van produir a Catalunya entre els anys 2011 i 2012 van acabar arxivats. Així ho ha assegurat la subdirectora de l’àrea de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Ana Belen Gallo, que ha fet referència a un estudi del 2017 d’aquesta mateixa organització. "Vam estudiar i fer el seguiment dels casos de denúncies per violència sexual que van arribar a dos centres de referència de Catalunya: l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital de Bellvitge", ha explicat Gallo durant la Jornada sobre Delictes contra la Llibertat Sexual, organitzada pels Mossos d’Esquadra.

Els resultats de l’informe són contundents. Més enllà que la majoria de casos es van arxivar, només un 1,5% van tenir continuïtat per altres delictes i prop d’un 11% van acabar amb sentència. La meitat d'aquest 11% van rebre una resolució absolutòria. Un altre 0,5% encara continuaven pendents de judici quan es va emetre l’informe, segons les dades del mateix estudi.

"Hauríem de canviar el sistema de requisits per arribar a una sentència condemnatòria i, sincerament, a mi no se m’acut com ho podríem fer" Míriam de Rosa, jutge

A la mateixa trobada, la jutge d’instrucció del jutjat número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, ha matisat que moltes d’aquestes denúncies s’acaben arxivant perquè les mateixes víctimes decideixen no acabar el procés. "S’aparten per desconfiança amb el sistema, per no seguir patint, per tirar endavant i, quan deixen de denunciar, el cas s’arxiva", ha argumentat De Rosa, que ha afegit que en els casos de violència sexual, on moltes vegades l'única prova és la declaració de la víctima, "és molt i molt difícil fonamentar una sentència condemnatòria".

"Hauríem de canviar el sistema de requisits per arribar a una sentència condemnatòria i, sincerament, a mi no se m’acut com ho podríem fer", ha reconegut la magistrada, que ha reclamat que els cursos de formació per als jutges, que ara són voluntaris, siguin obligatoris per millorar la qualitat del servei.

Sigui com sigui, les xifres de l’informe de Gallo han alterat l’auditori, que seguia atent la jornada de conferències, i han generat enrenou al pati de butaques. I és que les xifres, lluny de reduir-se, continuen augmentant.

Gairebé 2.500 denúncies per abús i agressió sexual el 2019

Al matí, el conseller d’Interior, Miquel Busch –que s’ha encarregat d’inaugurar l’acte–, ha assegurat que aquest 2019 els Mossos han tramitat 1.531 denúncies per abús i 967 per agressió sexual, la xifra "negra" més alta dels últims cinc anys. "Hem d'animar les dones a denunciar, perquè només si denuncien nosaltres podrem fer millor la nostra feina", ha dit Buch. El conseller també ha demanat als membres del cos que siguin "els millors en prevenir assetjaments, violacions i assassinats".

En aquest sentit, una de les reclamacions des de fa anys de les víctimes i els col·lectius que treballen per ajudar-les és potenciar l'especialització en tots els àmbits implicats en la lluita contra les violències sexuals, també en el policial. En aquesta línia, aquest dijous els Mossos han anunciat durant les jornades que posen en marxa una nova Unitat Central d'Agressions Sexuals al cos que portarà la investigació d'aquests casos i establirà les línies d'abordatge i prevenció.

La nova unitat estarà integrada per 30 agents, formarà part de la Unitat d'Investigació Criminal i tindrà una estructura diferent de l'actual i de les unitats d'atenció a les víctimes, per prioritzar la prevenció, investigació i atenció a les víctimes des d'una visió "victimocentrista", explicava després el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent.

Sallent ha explicat que es tracta de posar al centre el tractament a les víctimes i de donar-los "confiança, confort i seguretat" per després encarrilar la investigació i facilitar la identificació dels autors. Buch també ha recordat que des del Govern s'han posat en marxa iniciatives com l'enquesta masclista i de violència sexual, a més del protocol contra les agressions sexuals en espais d'oci.