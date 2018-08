Prop de 200 migrants salten la tanca de Ceuta

Prop de 200 migrants subsaharians han aconseguit saltar la tanca fronterera que separa Ceuta del Marroc. Segons fonts de la Guàrdia Civil, cinc agents han resultat ferits, i la Creu Roja ha hagut d'atendre diversos subsaharians que presentaven talls, ferides i contusions lleus.

Els migrants han saltat cap a les 9 h per la zona de la Finca Berrocal, el mateix lloc per on van accedir 602 immigrants el 26 de juliol. Un cop a Ceuta, han continuat el camí cap al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI), que continua col·lapsat i amb tendes de campanya després de l'última arribada massiva.

Les ambulàncies de la Creu Roja estan cobrint l'oració de l'inici de la Pasqua musulmana, que se celebra avui, i han hagut d'abandonar el lloc per dirigir-se al CETI a atendre els migrants ferits.

Amb aquesta arribada massiva, més de 800 subsaharians han accedit a Ceuta en menys d'un mes.