Prop de 30.000 persones fan avui un simulacre de confinament per risc químic

Més de 29.000 persones, entre alumnat, personal docent i treballadors de centres escolars, faran aquest dimecres un simulacre de confinament per risc químic. L'objectiu de l'exercici és comprovar l'efectivitat del so i la cobertura de 82 sirenes que alerten d'aquest tipus d'accidents ubicades en 36 municipis. Durant la prova s'enviaran missatges a través de l'aplicació per a mòbils Gencat.mobi/pcivil quan s'activin les sirenes de cada zona, tal com es faria en una emergència real. També s'enviaran missatges SMS a les persones sordes, igualment emulant el protocol previst per a una situació d'aquestes característiques. Protecció Civil informarà en temps real de l'exercici a través del seu canal de Twitter amb l'etiqueta #ProvaSirenes.

Així doncs, a partir de les 10.00 i fins a les 12.50 h, Protecció Civil farà proves sobre l'efectivitat del so i la cobertura de les sirenes de la xarxa d'alarmes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), que serveixen per alertar la població en cas d'accident químic. En aquestes prop de tres hores s'activaran seqüencialment 82 sirenes d'avís de risc químic ubicades en 36 municipis catalans.

Aquesta prova, que es fa dos cops l'any, serveix per comprovar el funcionament de les sirenes i per familiaritzar la ciutadania amb el so d'avís de risc químic i amb els consells a seguir en cas d'accident real.

Els municipis que participaran al simulacre a la demarcació de Barcelona seran Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Sant Feliu de Llobregat, Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), Esparreguera (Baix Llobregat), Abrera (Baix Llobregat), Martorell (Baix Llobregat), Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Joan Despí (Baix Llobregat), Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), Castellbisbal (Vallès Occidental), Viladecans (Baix Llobregat), Granollers, Canovelles (Vallès Oriental), Montornès del Vallès (Vallès Oriental), Sant Celoni (Vallès Oriental) i Gualba (Vallès Oriental).

A la de Girona hi participarà Riells i Viabrea (Selva), mentre que a la del Camp de Tarragona seran Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Pallaresos, la Canonja, Vila-seca i Salou (tots del Tarragonès) i els Garidells (Alt Camp). A la Catalunya Central hi participarà Castellgalí (Bages), a les Terres de l'Ebre Flix (Ribera d'Ebre) i Tortosa i a l'Alt Pirineu i Aran, Les (Val d'Aran).