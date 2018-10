Protecció Civil desactiva l'alerta per inundacions però demana prudència pels cabals dels rius

Protecció Civil ha desactivat aquest dimarts a tres quarts de dues de la matinada el pla per risc d'inundacions Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i un cop estabilitzats els cabals dels rius. Ara bé, demana mantenir la prudència perquè molts cursos fluvials encara tenen cabals molt abundants i posa el focus especialment als trams finals del Ter i el Llobregat. Ara mateix predomina el cel serè o poc ennuvolat, tot i que s'observen alguns núvols baixos al litoral i prelitoral sud i alguns bancs de boira o boirina a punts de l'interior.

Les pluges van afectar ahir Catalunya amb força i de manera molt extensa. Les precipitacions més abundants van ser els 207 l/m2 de Viladrau i els 163 caiguts al naixement del Ter, però molts indrets van acumular més de 100 l/m 2. El Ter va sortir de mare en molts punts del Ripollès i Osona.

A més, per segona vegada en menys d’una setmana un episodi de pluges fortes ha provocat més d’una desena de víctimes mortals a la zona del Mediterrani. Aquest dilluns els aiguats van descarregar sobretot al departament francès de l’Aude, al voltant de Carcassona, on van morir almenys dotze persones. Segons dades de Météo France, a Trèbes hi van caure 295 l/m 2, unes pluges que equivalen a l’aigua que hi acostuma a caure en quatre mesos. Un total de 244 l/m 2 van descarregar en només sis hores.

Poques afectacions a les carreteres

Pel que fa a les afectacions, el Servei Català de Trànsit ha informat que només queda una carretera tallada per l'episodi de pluges i vent que va patir Catalunya entre diumenge i dilluns. Es tracta d'una via secundària, la LV-3341 a Barbens (Pla d'Urgell). Durant el dilluns es van produir talls en una desena de carreteres per esllavissades, inundacions i obstacles a la via, especialment arbres o branques.