Un mort a Madrid i un a Saragossa eleven a cinc la xifra de víctimes del coronavirus a Espanya

El coronavirus ja ha causat cinc morts a Espanya. Els dos últims casos coneguts són el d'un home de 76 anys d'un centre de gent gran de Valdemoro, a Madrid, on s'han detectat 15 contagis més, i el d'un altre home de 87 anys que estava ingressat a l'Hospital Nuestra Señora de Gracia de Saragossa i que tenia patologies prèvies, igual que un altre pacient que continua greu en aquest hospital. La víctima de Valdemoro també tenia patologies prèvies al virus i va morir dijous a la tarda a l'Hospital Infanta Elena de Valdemoro, a Madrid.

El centre de gent gran afectat ja ha decretat la suspensió immediata de la seva activitat després de constatar les conseqüències del contagi, que, comptant-hi la víctima, ha afectat 16 usuaris i treballadors de l'equipament, quatre dels quals estan ingressats a l'UCI. A més, quatre persones més de la zona, però sense relació amb el centre, han donat positiu per coronavirus.

L'ordre de tancament del centre l'ha donat la direcció general de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, que ha remès una instrucció a al consistori per "evitar el contagi i contenir la propagació de la malaltia mentre persisteixi la situació de risc per a usuaris i treballadors". Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Valdemoro ha constituït una comissió municipal de seguiment del Covid-19. La mort d'aquest home és la segona a la Comunitat de Madrid després que aquest dimarts morís una dona de 99 anys.

El coordinador del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha assegurat aquest dijous que no és necessari tancar tots els centres de dia de la Comunitat de Madrid per evitar casos de contagi com el de Valdemoro, però ha explicat que s'estan estudiant mesures com ara reduir la presència dels usuaris d'aquests centres, que serien atesos amb atenció domiciliària. En qualsevol cas, per ara no s'ha decidit posar en marxa cap mesura específica per a la resta de centres de dia.

Es disparen els casos a Madrid

Els casos de coronavirus a Madrid s'han disparat en els últimes hores. La conselleria de Sanitat del govern autonòmic ha fet un nou balanç aquest matí: ja hi ha 137 casos de persones contagiades amb el Covid-19. É s la comunitat autònoma més afectada per l'epidèmia. En el cas d'Aragó, on avui també s'ha confirmat una mort, s'han comptabilitzat sis casos de coronavirus, dos de ja confirmats –un és el de la persona morta– i quatre pendents de confirmació.

Amb aquestes dues defuncions, ja són cinc les morts a Espanya pel virus procedent de la Xina. El País Valencià i Euskadi havien registrat les dues primeres morts. Tots dos casos corresponien a persones majors de 60 anys –69 i 82, respectivament– que havien estat hospitalitzades amb pneumònies greus.

La dona de 99 anys que va morir dimarts a la Comunitat de Madrid era una interna de la residència per a gent gran La Paz, on aquest dijous es van detectar 10 positius de coronavirus: 9 pacients –entre els quals ella– i una auxiliar d'infermeria. La capital espanyola, que ja acumula un centenar d'infeccions, és la regió que concentra més casos i la que inquieta més les autoritats sanitàries.

A les incògnites que susciten els contagis d'origen desconegut a Torrejón de Ardoz, ara s'hi afegeix la detecció de casos en aquest centre per a la tercera edat, que obre un nou front víric a Madrid.

Degoteig de casos a tot l'Estat

En el conjunt de l'Estat, els casos de coronavirus s'eleven a 345, de les quals nou es troben ingressats en estat greu a l'UCI, segons les dades que ha actualitzat aquest divendres el ministeri de Sanitat. El coordinador del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha explicat que no es coneix el vincle amb el virus de 12 dels casos, però ha subratllat que la situació continua en fase de contenció i que no s'ha detectat una transmissió comunitària "generalitzada" del Covid-19. Després que Aragó confirmés el seu primer positiu, només Múrcia, Ceuta i Melilla es consideren territoris lliures del virus.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres en una entrevista a RAC1 que la situació que es viu a l'Estat amb el coronavirus és "preocupant" , però que no s'ha de caure en l'alarmisme ni perdre el sentit comú. "No vull minimitzar-ho: hem d'estar preocupats, però no alarmats", ha assegurat, i ha demanat col·laboració a la ciutadania perquè compleixi les mesures d'higiene recomanades i no viatgi a les zones considerades de risc. "La Xina ens indica el camí", ha assegurat en referència a la "contundència" amb què s'ha actuat en aquest país, on el brot ja està "en fase de descens". "Ho podem contenir, com han fet a la Xina", ha assegurat.

Des de Brussel·les, on aquest divendres es reuneixen els titulars de Sanitat de la UE per abordar la crisi del coronavirus, Illa ha repetit que "estem en condicions de contenir l'expansió del virus a Espanya", malgrat que ha admès que no es pot descartar cap escenari. S'ha obert a prendre més mesures si calen en funció dels consells dels experts. Respecte la coordinació dels països europeus, el ministre ha admès també que cada país està prenent mesures en funció de les seves situacions particulars, però ha reiterat que a Espanya hi ha els recursos necessaris per fer front al brot i que hores d'ara no cal fer ús de mascaretes.