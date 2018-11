Quatre MENA detinguts per una baralla en un centre d'acollida de la Generalitat

Els Mossos d’Esquadra van detenir diumenge a la nit quatre menors estrangers no acompanyats que s’allotgen temporalment en un dels centres que la Generalitat ha habilitat com a centre d’acollida d’emergència, al centre de Barcelona. Segons la policia, els nois es van enganxar en una baralla entre ells en què finalment també van haver d’intervenir els educadors socials i els vigilants del centre, que van patir algunes ferides lleus. En arribar, els agents van detenir els nois per agressions i amenaces.

Ahir els joves van passar el dia declarant a les dependències policials i al tancament d’aquesta edició encara no havien tornat a passar sota la tutela de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la DGAIA.

La Generalitat, però, ja va avançar a aquest diari que els nois no tornaran al centre on estaven, sinó que aniran a parar a llocs diferents: tres a altres centres i el quart, que segons el departament és el més conflictiu, anirà a un CREI, un centre residencial d’educació intensiva. Aquests centres estan pensats per a adolescents d’entre 12 i 18 anys que tenen alteracions conductuals que requereixen una atenció especialitzada. La resta de joves que conviuen al centre sense problemes, una seixantena, seguiran la seva estada tal com estava prevista.

Aquest centre en concret es tracta d’un servei provisional que en principi s’havia de desmantellar a finals d’octubre. La Generalitat, però, ha arribat a un acord per allargar una mica més aquest termini, fins que trobi una altra ubicació adequada per a les desenes de joves que hi resideixen.

La recerca d’ubicacions per acollir aquests joves s’ha convertit, de fet, en un dels maldecaps principals per al departament d’Afers Socials, que calcula que aquest 2018 haurà acollit més 3.000 menors sense referents.

Aquest octubre, però, les estadístiques d’arribades van donar un lleuger respir a l’administració per primera vegada des del març.

El fred fa baixar les arribades

El mes passat van arribar a Catalunya un total de 394 menors estrangers no acompanyats, segons les dades oficials. Es tracta d’un 31% menys de joves que els 572 que van arribar al setembre. La davallada d’arribades, però, no ha evitat que almenys 16 d’aquests nois haguessin de passar la nit de diumenge dormint en comissaries, per la falta d’espai als centres d’acollida. El cert és que els esforços de la DGAIA per generar noves places és constant -des del juny del 2017, la Generalitat n’ha creat més de 2.400 en 125 centres, set dels quals són nous- però, tot i això, no s’arriben a complir les vacants mínimes per atendre tots aquests joves.

El degoteig d’arribades s’acosta actualment a les 3.000, el doble que l’any passat i pràcticament cinc vegades més que el 2016. Aquests menors, doncs, ja representen un terç de tots els nens i nenes atesos en el sistema de protecció de Catalunya.