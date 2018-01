Quatre afectats per un brot de sarna a l’escola de la Riera de Gaià

Quatre persones s’han vist afectades per un brot de sarna a l’Escola Montoliu de la Riera de Gaià (Tarragonès). Segons han confirmat fonts del departament de Salut, els quatre casos es van notificar aquest dilluns i l’escola es manté oberta amb normalitat. Els afectats, dels quals no ha transcendit si són alumnes o mestres, ja han rebut tractament per deixar de ser possible font de contagi de la malaltia. A més, s’han aplicat mesures profilàctiques a les persones que hi han estat en contacte. Les enquestes epidemiològiques realitzades per Salut Pública descarten que aquest nou brot tingui relació amb el que es va detectar la setmana passada a l’Hospital Sant Joan de Reus, que ja ha afectat almenys 35 treballadors.