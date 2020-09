Quatre barris de Palma es desperten confinats

Els prop de 23.000 ciutadans de quatre barris de Palma (Son Gotleu, Can Capes, la Soledat Nord i una part de Son Canals) han començat el cap de setmana confinats per frenar la incidència del coronavirus en una de les àrees de Mallorca més castigades per la pandèmia. “Aquesta zona bàsica té la transmissió comunitària més elevada de les Balears”, justificava la consellera de Salut, Patricia Gómez. Els habitants d’aquestes quatre zones només podran sortir dels límits perimetrals marcats per la conselleria per anar a la feina, a l’escola, al metge o si s’han de desplaçar per cuidar un familiar, o per anar al banc o fer algun tràmit oficial o administratiu.

Malgrat que no està prohibit sortir de casa, la recomanació de Salut és quedar-s’hi com més temps millor i no fer desplaçaments innecessaris. Un jutjat va avalar la mesura. Ahir l’alcalde de Palma, José Hila, va explicar en una entrevista a IB3 Ràdio que s’incrementarien els controls policials als quatre barris, tot i que va admetre que controlar tots els desplaçaments que es puguin fer de dins a fora del perímetre establert seria molt complicat, i va apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania.

Hila també va avisar que caldrà imposar restriccions a altres barris de la ciutat per l’elevat nombre de casos de covid-19 detectats. “Hi ha altres barris de Palma amb molts contagis, on també s’haurà d’actuar i hi haurà actuacions”, va avançar sense detallar els punts concrets ni les mesures que s’hi aplicarien, tot i que va advertir que podien ser, fins i tot, restriccions superiors. “Si els casos continuen augmentant i van a més, les mesures seran més radicals”, va avisar. “Per part de l’Ajuntament no hi haurà cap problema ni cap resistència perquè s’actuï allà on sigui necessari”, va afegir l’alcalde.

Parcs infantils tancats

Ahir la conselleria va aprovar noves restriccions a tota la comunitat. Els parcs infantils es tancaran, a excepció dels espais cedits a les escoles. Tot i així, també es limitaran les activitats extraescolars que poden fer els menors amb l’objectiu de protegir l’arrencada del curs escolar i els 170.000 alumnes que han començat a anar a escola aquests dies.

La conselleria també ha prohibit fires, revetlles i festes populars, i ha restringit les activitats dels centres de dia. Els cinemes, teatres i auditoris hauran de tenir els seients preassignats, no s’hi podrà superar el 50% de la capacitat i la mascareta hi serà obligatòria. Tampoc s’hi permetrà ni menjar ni beure.

La incidència del virus ha anat augmentant a les Balears aquests últims dies. Ahir la conselleria va notificar 317 casos nous en un dia i cinc defuncions més. Amb aquest nou balanç, des del començament de la pandèmia s’han contagiat a les Illes 10.836 persones i s’han comptabilitzat 265 morts oficialment a causa del coronavirus.