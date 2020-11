Quatre detinguts en relació al crim de la infermera a qui van trobar lligada en un pis de Girona

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona ha detingut quatre persones en relació al crim de la dona a qui van trobar lligada en un pis de Girona el 26 de setembre. La víctima treballava de supervisora de diàlisi a la Clínica Girona. Precisament, una de les arrestades, una dona de 57 anys, treballa d'auxiliar d'infermeria al Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona, on la víctima n'era la supervisora; segons fonts properes al cas consultades per l'ACN i confirmades per l'ARA.

Els Mossos han desplegat un operatiu a primera hora del matí d'aquest dilluns i han fet tres entrades i escorcolls simultanis en domicilis de Girona, Lloret de Mar (Selva) i Rubí (Vallès Occidental). A Girona han detingut un matrimoni en un pis d'un bloc del barri de Montjuïc: la dona treballava amb la víctima i l'home, de 64 anys, és transportista. Està previst que els quatre detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Girona dimecres. El cas està sota secret de sumari.

La víctima, de 67 anys, era supervisora del Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona. Dissabte 26 de setembre al matí la van trobar a faltar al seu lloc de treball i un grup de companyes de feina i familiars va anar fins a casa seva, un pis situat a la carretera Barcelona número 23, on la van trobar ja sense vida. La dona tenia signes evidents de violència i un cop al cap i estava lligada a terra. La DIC dels Mossos a Girona va obrir una investigació que ha culminat aquest dilluns, dos mesos després, amb la detenció de quatre persones per la seva suposada vinculació amb el crim.



A primera hora del matí els Mossos han desplegat un operatiu durant el qual han fet tres entrades i escorcolls simultanis. Han detingut un home a Lloret de Mar, un altre a Rubí i un matrimoni a Girona. Després de l'escorcoll al carrer Bellpuig del barri de Montjuïc de Girona, una grua s'ha endut el cotxe de la parella arrestada.



La investigació de la DIC es va centrar en reconstruir les últimes hores de vida de la víctima. Segons fonts properes a la investigació, la mort violenta de la dona va tenir lloc el dia abans. L'interior de l'immoble on tenia el domicili i una consulta de podologia estava regirat però no hi havia indicis que haguessin forçat els accessos.



Els investigadors també han pres declaració tant a l'entorn familiar com laboral de la víctima i han analitzat les imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha a la zona.