Quatre dies de pluja amb quantitats rècord

A Catalunya els temporals de pluja no són gens estranys a la tardor. Ara bé, aquest any estem tenint una tongada rere una altra. Plou sobre mullat i el terreny està tan xop que la major part de la pluja que cau s’escola ràpidament pels rius i les rieres. Precisament, aquest cap de setmana n’hem tingut una mostra.

Entre dissabte i diumenge les comarques de Girona van rebre un temporal de pluja que va acumular quantitats extremadament abundants. Fins a les set de la tarda d’ahir s’havien recollit 198 l/m 2 a Navata, 168 l/m 2 a la Bisbal d’Empordà, 137 l/m2 a Malgrat de Mar i 109 l/m 2 a Banyoles.

Els cabals es multipliquen per 20

A aquesta llevantada s’hi suma la tongada de pluja de dijous i divendres, que ja va deixar quantitats de més de 30 l/m2 en diversos punts del nord-est del país. Per tant, en quatre dies els registres de pluja han estat molt importants. La grossa se l’ha endut el pantà de Darnius-Boadella, amb 230 l/m 2, seguit de Navata, amb 218 l/m 2, i Monells, amb 202 l/m 2. Amb tanta aigua, alguns dels rius i rieres de la zona van arribar a multiplicar per vint el seu cabal. És el cas de l’Onyar al seu pas per Girona. Dels 10 m 3 /s que duia dissabte al vespre, ahir es va arribar a una punta de gairebé 400 m3 /s. El Daró també va patir una crescuda més que notable: es van superar els 500 m 3 /s de cabal màxim, mentre que abans que es posés a ploure amb prou feines portava 2 m 3 /s.

A les Terres de l’Ebre també ha estat un cap de setmana plujós, si bé els registres no han estat tan destacables com al nord-est del país. Al Parc Natural dels Ports, per exemple, s’han recollit 57 l/m 2 entre els dos dies, però des de dijous la quantitat s’enfila fins als 203 l/m2. En el cas de Mas de Barberans, en aquests quatre dies hi han caigut 167 l/m 2.