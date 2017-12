Quatre morts a les carreteres catalanes durant el pont

Les carreteres i autopistes de Catalunya han registrat quatre víctimes mortals en accidents de trànsit durant el pont per les festivitats de la Constitució i la Immaculada, entre les 15.00 hores de dimarts i les 20.00 d'aquest diumenge, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT ) en un comunicat.

Les víctimes són el conductor d'un turisme que va morir dimarts a la tarda en xocar amb un altre vehicle a la N-260 a Sort (Lleida); els dos ocupants d'un dels cotxes implicats en un sinistre dimecres al matí a l'AP-7 a Vilablareix (Girona), en el qual han topat un camió, una furgoneta i 4 turismes; i una persona que va morir en un xoc frontal divendres a la L-303 a Ossó de Sió (Lleida).

Pel que fa a les incidències viàries, durant la 'operació tornada' d'aquest diumenge s'han produït retencions de 15 quilòmetres a la C-14, entre Adrall i Organyà (Lleida), la C-16 entre Guardiola de Berguedà i Berga (Barcelona) , i a la N-230 entre Pont de Suert i Vilaller (Lleida).

El Servei Català de Trànsit ha explicat que entre les 12.00 hores i les 20.00 han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 198.789 vehicles, i que el 66,26% dels 300.00 vehicles està previst que ho facin fins a les 00.00 hores.

A més, durant aquesta operació especial de trànsit destaquen una col·lisió entre dos camions dimarts a la nit a l'AP-7, que va restringir el trànsit a l'autopista perquè un dels vehicles va bolcar a la calçada, dijous hi va haver retencions per accedir a Andorra i dissabte hi va haver diversos accidents que van complicar la circulació a la C-42, C-62.