La Guàrdia Civil intenta reconstruir què va fer entre l’abril i el desembre l’assassí confés que dijous va matar a Andorra (Terol) dos guàrdies civils i un ramader que el buscaven pels trets amb què havia disparat a dos veïns d’Albalate del Arzobispo el 5 de desembre. Per això el cos policial revisa tots els homicidis encara per aclarir ocorreguts durant aquests vuit mesos, segons ha pogut saber l’ARA, a mesura que també intenta reconstruir què ha fet en aquest període l’home conegut com a Norbert Feher.

Les autoritats italianes buscaven l'home a qui anomenaven Rambo de Budrio des de l'abril, quan va matar l'amo d'un estanc a Budrio i un guarda forestal a Portomaggiore. Se sap que després d'aquelles morts va fugir d'Itàlia, probablement utilitzant una identitat falsa, i va acabar a Terol, on se'l coneixia amb el malnom d'Ígor el Rus. Ahir va confessar a la jutge de guàrdia d'Alcanyís que dijous havia mort dos guàrdies civils que el buscaven per haver ferit els veïns d'Albalate. Segons l'agència Efe també va admetre que havia fet servir 18 identitats en vuit països, i quan el van arrestar divendres el van identificar com a Norbert Feher, un exmilitar nascut a Sèrbia.

Entre els crims ocorreguts durant aquest període hi ha el d'una parella de 21 i 23 anys que el 24 d'agost va fer una escapada al pantà de Susqueda i els cossos dels quals es van localitzar un mes després. A tots dos els van matar a trets, segons l'autòpsia, i, tot i que no es va localitzar cap dels projectils, les ferides indiquen que, com a mínim en el cas de la noia, era una arma de calibre curt. Segons han publicat alguns mitjans, la Guàrdia Civil analitza ara les dues pistoles que duia l'assassí de Terol abans de prendre les que duien els agents a qui va matar per comprovar si hi pot haver algun vincle entre els dos crims.

Per ara, tot i així, la Guàrdia Civil no té en marxa cap línia d'investigació que vinculi l'assassí de Terol amb el crim de Susqueda, segons han confirmat a l'ARA fonts amb accés a la informació del cas. Cal recordar que els Mossos sospiten que el doble assassinat del pantà el va cometre més d'una persona, mentre que l'assassí de Terol va actuar sol. Segons publica l''Heraldo de Aragón', Ígor el Rus va dir que era a Espanya des del setembre, quan el crim de Susqueda ja s'havia comès. Llavors ja el buscaven les autoritats d'Itàlia, Alemanya i Sèribia pels delictes d'assassinat, agressió sexual, tinença il·lícita d'armes i atracament.

El civil mort ajudava els policies

El ramader mort dijous de la setmana passada havia estat ajudant la Guàrdia Civil en la recerca de l'home que havia ferit els dos veïns d'Albalate. Segons un comunicat del cos policial, l'assassí de Terol li va disparar quan era a casa i li va robar el cotxe. Els guàrdies van rebre l'avís que s'havien sentit trets a la zona i van veure que hi havia un cotxe amb els llums encesos. Dos agents s'hi van acostar per inspeccionar-lo i els altres quatre van anar on els havien dit que hi havia hagut els trets. No hi van veure res, però quan van tornar enrere es van trobar els dos guàrdies abatuts a trets a la vora del cotxe oficial. L'altre vehicle ja no hi era. Més tard van trobar el cos del ramader a la seva masia i l'endemà van localitzar el seu cotxe i a la vora hi van enxampar Feher.