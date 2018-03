On han de ser els homes aquest 8-M?

Molts homes es preguntaran a hores d'ara quin és el seu paper en la vaga feminista. Han de participar-hi i anar a les manifestacions? Han d'anar a treballar igual, perquè només el buit que deixin les dones treballadores sigui visible? Han de quedar-se a casa i facilitar que les dones amb nens o malalts al seu càrrec puguin manifestar-se?

Les organitzadores de la protesta proposen que els homes facin vaga igualment, però només per donar suport a les dones. Carme Alemany, una de les impulsores de la jornada, posa com a exemple als grups d'homes voluntaris que a Barcelona prendran cura dels fills i faran el dinar a les manifestants en diferents punts de la ciutat. També, proposa Alemany, "els homes poden fer els serveis mínims allà on calgui, per permetre que les seves companyes es manifestin".

Tot i això, com en tota vaga general, la protesta apel·la a tots els treballadors per igual: dones i homes. Una vaga general limitada a un sexe, no seria legal. Amb aquest argument, la proposta dels sindicats majoritaris és la de fer una aturada de dues hores per torn sense distingir el sexe de l'empleat. Tot i que els col·lectius feministes esperen que moltes persones -sobretot dones- deixin de treballar durant 24 hores. "No és una vaga contra els homes, si no contra el sistema -diu Montse Ros, portaveu de CC.OO. a Catalunya-. El que hem de treure de la vaga no és només la conscienciació en qüestions de gènere; volem treure força per negociar convenis col·lectius i aconseguir millores reals per a tots".

Al mateix temps, però, Ros recorda que els objectius concrets de la protesta són clarament feministes. "Volem obtenir mesures específiques contra l'assetjament i la violència de gènere i acabar amb la bretxa salarial entre homes i dones (que és del 23%)", diu la portaveu. "La vaga ha de servir per visibilitzar els problemes de les dones i posar les seves reivindicacions laborals dins l'agenda", subratlla l'economista Elena Costas, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquest sentit, no tothom té clar que la vaga sigui la millor forma de protesta. Ferran Sàez, professor de la Univeristat Ramon Llull, es mostra "radicalment a favor de les reivindicacions de les dones", però dubta que una vaga general sigui la millor manera per aconseguir-les. "Una vaga general feminista és una contradicció semàntica", diu el filòsof, que considera que una protesta d'aquestes característiques mai pot adreçar-se només a una part de la població. Sàez considera que la vaga d'aquest dijous no és només per la igualtat en drets de les dones si no que té altres interessos en l'agenda, de manera que prefereix no sumar-s'hi tot i que no sigui, diu, "políticament correcte".

Per a la professora d'economia aplicada de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Cabasés, sobren motius per manifestar-se el 8 de març, però considera que "la vaga serà més simbòlica que efectiva". "Això no ho arreglarem amb una vaga o amb un dia de commemoració a l'any. És una feina més àmplia i que no només implica les dones -diu Cabasés-. Quina vida familiar tindrem si les dones treballen en precari?". Elena Costas coincideix: "Cal que s'entengui que la lluita pels drets laborals de les dones és una lluita col·lectiva i que tota la societat guanya si no es discrimina a la dona".

Homes i feministes

Experts i convocants coincideixen en remarcar la importància que els homes se sentin involucrats en la lluita feminista més enllà del 8 de març. Octavio Salazar, autor de "El hombre que no debemos ser" considera vital que els homes es posin davant el mirall, reconeguin els seus privilegis, i lluitin per la igualtat real. "Això pot passar per renunciar a aquest poder i, també, assumir responsabilitats que tradicionalment han tingut les dones", diu aquest jurista andalús expert en igualtat de gènere i noves masculinitats. "Seguim sent més protagonistes que les dones en l'àmbit públic. Hem de renunciar-hi i cedir", assegura Salazar.

Pel que fa al paper concret dels homes aquest 8 de març, Elena Costas considera que "els homes haurien de reaccionar al 8-M donant suport a les dones en tots els àmbits en què s'aplica la vaga: el laboral, el domèstic i el de consum". Octavio Salazar també ho té clar: "la nostra tasca ha de ser facilitar que les nostres companyes vagin a la vaga i aprofitar per reivindicar a les dones en aquells espais que siguin majoritàriament masculins. És important també que es vegi que són elles les que falten als llocs de feina. Els homes no hem de tenir un pes important el 8-M sinó que hem de treballar per al 9-M".