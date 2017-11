“L’actual generació i els seus fills no tindran una vida millor, perquè no han tingut ni cinc minuts de silenci”, sentencia el filòsof i escriptor francès Georges Steiner. Una reflexió que va inspirar Ester Rovira, del col·lectiu DadàBarcelona, per crear el projecte Silencis_al Territori, que vol fer viure als infants experiències noves relacionades amb el silenci a través d’exposicions, espectacles, activitats i excursions. Partint d’aquesta premissa, han transformat l’Escola El Bosc de la Pabordia de Girona, i tota aquesta setmana els més de 450 alumnes d’entre 3 i 12 anys descobriran els diferents vessants del silenci a través de diverses propostes artístiques. “L’objectiu és que cada nen trobi el seu silenci interior, ja sigui més creatiu, més terrenal o més reflexiu. Perquè el silenci és imprescindible per créixer i convertir-se en persones millors”, va destacar Rovira.

El projecte ofereix, durant cinc dies, cinc visions diferents del silenci: les arts visuals, les sonores, les de performance, les filosòfiques i les arquitectòniques. Per exemple, aquesta setmana han fet un mapa sonor buscant els sons que han amagat per diferents racons de l’escola i que els alumnes han de dibuixar en un mapa. També han fet tallers de ioga i de dansa i avui sortiran d’excursió a diferents espais que inspiren silenci, com el centre budista Virupa del Montseny i el monestir de Sant Pere de Rodes. Demà els alumnes celebraran una àgora de debat on hauran d’escollir quin silenci simbolitza l’escola, i a la tarda faran una “manifestació silenciosa” entre l’església de Sant Domènec i les escales de la Catedral “per expressar el seu rebuig al soroll que ens aparta de l’atenció, el respecte, la intimitat i l’escolta”, expliquen els seus organitzadors. A més, durant tota la setmana l’artista Octavi Serra ha intervingut les instal·lacions del centre amb muntatges artístics, com uns plàstics que pengen del sostre del passadís central per simular la tranquil·litat de les onades del mar i el mur dels desitjos, situat a l’entrada de l’escola i que els alumnes han omplert de somnis, com “Que cada dia hi hagi una pluja d’estels” i “Que els nens no cridin tant”.

Grans lliçons

La directora de l’escola, Anna Nadal, va assegurar que la resposta dels alumnes “ha sigut sorprenent”. “Pensava que s’esverarien molt, però estan aprenent la importància del silenci, i d’un silenci que no està relacionat amb el càstig o l’obligació, sinó amb el gaudi”, va indicar la directora, que també va recordar que l’activitat forma part dels actes per commemorar els 10 anys del centre. “Els alumnes s’hi han implicat des del primer moment, estan molt motivats i ha anat molt bé per trencar amb la rutina diària”, va assenyalar Nadal, que també va agrair la col·laboració i la complicitat dels professors.

El projecte Silencis_al Territori es va fer per primer cop l’any passat a Barcelona i DadàBarcelona espera que aviat arribi també a Tarragona i Lleida. En el cas de Girona, el projecte forma part d’ATempo Arts i Formació -de la Fundació Ciutat Invisible- i del festival Temporada Alta. El seu director, Salvador Sunyer, va recordar que mai s’havia programat res semblant i que cal apostar per activitats així perquè “ajuden a construir un país diferent amb persones diferents”.