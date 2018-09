Què passa a l’antic cinema Urgell?

El barri de Sant Antoni de Barcelona ja fa més de tres mesos que està d’estrena per la posada en marxa del seu gran mercat reformat i de la superilla que l’envolta. Però hi ha un projecte que hauria d’haver avançat en paral·lel a aquesta macrotransformació -i, fins i tot, estar acabat abans- i que acumula mesos de retard. Es tracta de la conversió de l’antiga sala de cinema Urgell, la més gran de les que hi havia a Barcelona -amb 1.832 localitats-, en un supermercat de la cadena Bonpreu, que se situarà al subsol, i un nou interior d’illa. Aquest projecte, que segons la primera previsió feta pública s’havia d’haver inaugurat a finals del 2017, encara no ha pogut començar a avançar. El problema: la manca de llicència d’obres. De fet, durant més d’un any, no hi ha treballat cap màquina. La tramitació del pla d’usos del barri de Sant Antoni, que es va aprovar definitivament en l’últim plenari, va deixar la transformació en standby.

Ara, però, tant l’Ajuntament com Bonpreu veuen a prop el final del culebró i confien que les obres puguin començar aviat. Des de l’empresa, que és qui assumeix tot el cost de la transformació, aventuren que les obres podrien iniciar-se després de l’estiu i es fixen el primer trimestre del 2019 com a data d’inauguració. Els treballadors de la casa, de fet, tenen marcat el mes de febrer com la data possible d’obertura del nou establiment. El consistori es limita a respondre que la tramitació avança i que es preveu que les obres puguin començar molt aviat una vegada tramitat el pla d’usos.

Bonpreu invertirà uns set milions d’euros en el projecte, ja que assumeix el cost tant del que és el nou establiment comercial com de l’interior d’illa que el cobrirà -el súper es fa en el que era la platea del cinema- i de l’aparcament, que ocuparà uns 700 metres quadrats.

L’operació va rebre llum verda del districte de l’Eixample a principis del 2015, quan es va aprovar el pla de millora urbana necessari per al canvi d’usos, i, fins ara, només ha comportat la indignació d’alguns veïns de la zona que han de conviure amb els maldecaps associats a grans espais en desús com la proliferació de rates. Per això, s’hi han fet manteniments. L’octubre de l’any passat es va aprovar el projecte d’urbanització necessari i, uns mesos després, el pla de reparcel·lació. Però encara s’espera la tramitació de la llicència d’obres.

De moment, només s’han pogut fer els treballs de desmuntatge de l’antiga sala de cinema, que va tancar les portes el maig del 2013 amb una última projecció de Fast & Furious 6. Però no se n’ha retirat el sostre d’uralita, que es manté per minimitzar el soroll de les obres que es faran per reconvertir l’espai en el nou supermercat . Les entitats veïnals de la zona veuen amb bons ulls que aquesta iniciativa privada comporti la creació d’una zona enjardinada d’ús públic, que tindrà uns 700 metres quadrats. Però des de Fem Sant Antoni han fet propostes de millora, com ara la possibilitat d’instal·lar-hi espais d’ombra tipus pèrgola. I, fins ara, no han rebut resposta.

Des de Bonpreu asseguren que és un “projecte emblemàtic” per a la cadena i que, a més, comportarà beneficis, en forma de nova zona verda, per als veïns del barri. El president de l’Associació de Veïns de Sant Antoni, Pep Sala, admet que guanyar metres quadrats de verd en una zona tan densa com aquesta part de l’Eixample sempre és una prioritat, però matisa que no es guanya tot un interior d’illa sinó un espai de dimensions més reduïdes.

Nova zona infantil

El fet que les obres hagin estat aturades durant mesos han disparat la rumorologia sobre els possibles problemes que s’hi haurien trobat. I grups de l’oposició, com el PP, acusen el govern de falta de transparència per no haver-los explicat quines complicacions han paralitzat el projecte. De fet, els populars van reunir-se amb els presidents de les comunitats de veïns del costat de la zona afectada per abordar la problemàtica i analitzar alguns punts del projecte, com el fet que s’hi hagi autoritzat un pàrquing per donar servei al súper. Fonts de Bonpreu neguen cap mena de complicació tècnica en les obres, asseguren que tot ha sigut un assumpte burocràtic i confien que el nou espai, tant el súper com l’interior d’illa, podrà estar acabat durant el primer trimestre de l’any que ve. La zona infantil que s’hi projecta és una de les que el govern confia tenir fetes aquest mandat, seguint el seu pla per fer una ciutat més “jugable”.