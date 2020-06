Queixes per avis deshidratats i descuidats en dos geriàtrics d’Eulen

Mancances greus d’higiene, deshidratació, desnutrició i ferides per no haver rebut els canvis de postura quan arriben a l’hospital, incompliment constant de les mesures sanitàries de seguretat un cop començat l’estat d’alarma... Les queixes dels cinc familiars de la residència Mossèn Vidal i Aunós, al barri de Sants de Barcelona, i dels dos de la Bertran Oriola, a la Barceloneta, consultats pel diari ARA tenen molts elements en comú. Les dues són residències públiques gestionades per la Generalitat, les dues van ser intervingudes durant l’estat d’alarma i a les dues se’ls ha obert un expedient sancionador. Aquest expedient pot derivar en la retirada definitiva de la concessió, però aquesta mesura ja fa temps que la demanen els familiars, indignats per negligències que venen de molt abans de la pandèmia.

“Quan van violar la meva mare ja li havien d’haver tret la gestió”, diu la Rosa Maria. Però, a més, els familiars dels residents creuen que la intervenció pública no és tal, ja que malgrat estar sota la supervisió pública, el suport mèdic dels Centres d’Atenció Primària i les directrius de les fundacions Vella Terra en el cas de la Mossèn Vidal i de Germanetes Hospitalàries a la Bertran Oriola, és l’empresa Eulen qui continua pagant els sous dels directors i treballadors dels dos centres.

Els familiars de la residència Mossèn Vidal tenen un recompte de morts que eleva a 26 les defuncions confirmades pel centre, dels 115 que hi residien. A la Bertran Oriola, Xavier Casanovas, fill d’una de les víctimes del covid-19, es queixa que ni tan sols saben quanta gent hi ha mort. “Tenim un càlcul que són vora la trentena, però no ens ho volen confirmar”, diu.

Com la Mossèn Vidal, la Bertran Oriola va patir moltes irregularitats quan estava gestionada per OHL i, també com la de Sants, la cosa no va millorar gaire amb la gestió d’Eulen, dues multinacionals de serveis no especialitzades en les cures. “Les baixes ràtios i l’alt absentisme són un problema de fa anys”, diu el Xavier, que explica que la seva mare va arribar amb una úlcera de grau tres al sacre per no haver rebut els canvis de postura adequats. Cati Serrano, també familiar d’una víctima del mateix centre, lamenta que ja ben entrat el mes d’abril veia en les videotrucades el personal sense mascaretes.

A la Vidal i Aunós les queixes també són múltiples. La Cristina denuncia que “als que tenien febre se’ls diagnosticava infecció d’orina i els posaven tots junts, això era el seu aïllament”, abans de poder fer els tests PCR. El Pedro mostra amb informes mèdics i correus com van trigar 9 dies a portar el seu pare, amb 40 de febre, a l’hospital i com va arribar-hi deshidratat, perquè feia dies que no menjava ni bevia. Els familiars es manifestaran avui a les nou del matí a la plaça Sant Jaume.