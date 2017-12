260x366 Quim Salvi: “Volem estar preparats per si algú vol comprar el Parc Científic” / DAVID BORRAT Quim Salvi: “Volem estar preparats per si algú vol comprar el Parc Científic” / DAVID BORRAT

Després de sis anys a la direcció de l’Escola Politècnica Superior, Quim Salvi, doctor en enginyeria industrial, estrenarà dimecres el nou càrrec de rector de la Universitat de Girona (UdG). Fa gairebé un mes que va guanyar les eleccions davant l’anterior rector, Sergi Bonet, però fins divendres passat el consell de ministres no en va aprovar el nomenament. Entre els principals reptes del seu mandat destaquen el procés de liquidació del Parc Científic i Tecnològic i la descentralització de la gestió de la UdG.

Què és el primer que farà quan arribi al despatx?

Abordar els primers reptes que tenim sobre la taula: el pressupost del 2018 i el pla docent.

¿I es notarà l’empremta del nou rector en els pròxims pressupostos?

Sí, per exemple amb un dels punts del nostre programa electoral: la descentralització de la UdG. És a dir, el rectorat assignarà uns recursos a cada centre, però seran les direccions dels centres els que els gestionaran. Això té connotacions en molts aspectes que haurem de treballar i que començarem a fer efectius el 2018.

Un altre dels compromisos és la construcció d’una nova residència. Com ho finançarà i on es construirà?

La nostra idea és fer-la al campus de Montilivi. Hem tingut dues reunions amb l’Ajuntament de Girona i estem avançant en aquesta direcció. A priori no l’ha de construir la UdG, sinó que ha de ser una concessió a una empresa, com hem fet amb les que tenim actualment.

Quin serà el paper dels estudiants?

Volem que tinguin un paper central i que el consell d’estudiants i el d’associacions siguin òrgans estatutaris. Volem facilitar que els estudiants que en formin part puguin canviar-se exàmens o pràctiques si participen en algun acte del consell.

El pla de liquidació del Parc Científic és a la primera fase. Quins són els seus plans per al futur?

Volem recuperar les aliances estratègiques amb el territori i els últims dies ho hem fet: ens hem trobat amb l’Ajuntament, la Diputació, la FOEG, la Cambra de Comerç... Volem estar preparats perquè si en algun moment de les fases de la liquidació apareix algú interessat a comprar, poder fer una temptativa o tenir un pla. Si passa, no tindrem gaire temps de reacció. I si tenim la sort que no es presenta ningú, les aliances ens aniran bé per teixir el futur. Si vostè hagués estat al capdavant del rectorat durant la crisi que va portar a l’actual liquidació, ¿ho hauria gestionat diferent?

Sí, se’n va parlar massa a la premsa. És millor tractar les qüestions polítiques a porta tancada. Si ara analitzéssim les notícies que han aparegut sobre la UdG en els últims quatre o cinc anys, la majoria farien referència al Parc Científic i no necessàriament serien notícies positives.

La UdG és l’única universitat catalana adherida al Pacte Nacional pel Referèndum i ha participat activament en les mobilitzacions relacionades amb l’1-O. ¿El seu equip seguirà aquest camí?

L’adhesió al Pacte va ser una decisió del claustre amb un amplíssim suport. La UdG sempre estarà al costat del país i de les persones, i ha de vetllar per la defensa de totes les llibertats i dels drets universals. Ha de ser el lloc refugi de les idees, perquè no tots pensem igual, però tots hi tenim cabuda. Però ha de ser plural i no pot estar al servei d’un partit polític.

Fer efectiva la ruptura amb el rei

El 6 d’octubre, després de la crisi derivada de les càrregues policials de l’1-O i de les posicions polítiques, el claustre de la Universitat de Girona va aprovar per àmplia majoria desvincular-se de les institucions on hi hagi representació de la casa reial. Això inclou, per tant, trencar les relacions amb la Fundació Princesa de Girona, amb qui la UdG organitza de manera conjunta projectes com la Càtedra de Joves Emprenedors o la First Lego League.

Aquesta decisió de l’organisme universitari és la que ara haurà de fer efectiva el nou rector, Quim Salvi. “Repassarem tots els convenis amb la Fundació i els rescindirem”, diu Salvi. “S’haurà d’anar valorant el que passi els pròxims dies i mesos, quin és el nou govern que es formarà a la Generalitat i quina relació pot haver-hi amb l’estat espanyol, però els acords del claustre hi són per complir-los”, assegura amb fermesa.