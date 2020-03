Quines són les zones de Catalunya més afectades pel coronavirus?

El coronavirus a Catalunya ha sacsejat de manera especialment contundent la conca d'Òdena, a l'Anoia, on el Govern ha demanat el confinament total després de constatar dades com que aquí la mortalitat multiplica per deu la del conjunt de Catalunya. Ara, el departament de Salut ha difós un mapa que pinta cada zona del país d'un color en funció de la taxa de contagis per cada 100.000 habitants. I el vermell més fosc, el que denota més casos, s'escampa per l'Anoia, però, també, per la Vall d'Aran, l'àmbit de la Pobla de Segur, per alguna part d'Osona, del Vallès i de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Destaquen taxes especialment altes en algunes zones de Badalona, el Prat de Llobregat, l'Hospitalet, Sabadell, Sant Quirze i Mollet del Vallès. Les més altes, amb tot, són a Igualada, que en alguna zona arriba als 626 casos per cada 100.000 veïns, i a Viladecans, on se superen els 700.

Hi ha, en canvi, zones on de moment no s'hi han registrat positius, com l'Alt Camp Oest, Flix, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant o l'Ametlla de Mar i el Perelló. L'àmbit de Tarragona és el que queda pintat d'un color més clar.

Consulta el mapa interactiu aquí.