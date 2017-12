Quinze quilòmetres de retencions a la C-14 en la tornada del pont de la Puríssima

La C-14, la C-58cc i la C-162 són les tres carreteres que concentren les principals retencions en l'operació tornada del pont de la Puríssima. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit (SCT), cap a les tres de la tarda hi ha fins a 15 quilòmetres de cua a la C-14, entre la Seu d'Urgell i Organyà, principalment de vehicles que tornen d'Andorra.

A la C-162 hi ha 6 quilòmetres més de cua, des d'Alp fins a l'enllaç amb la C-16. Paral·lelament, a la C-17 es registren 3 quilòmetres d'aturades a Ripoll i a l'N-260 hi ha 1,5 quilòmetres de congestió a l'alçada del Bruc. A la C-58cc també hi ha gairebé sis quilòmetres de retencions a Montcada i Reixac en el carril en sentit Barcelona.

Segons han informat aquest diumenge els Bombers, un cotxe ha cremat a la C-16 a Bellver de Cerdanya sense causar ferits. Una dotació ha extingit el foc –que ha calcinat completament el vehicle- i ha apartat el turisme.