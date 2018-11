Quinze lladres violents detinguts i un menor arrestat per agressió sexual durant les Fires de Girona

Mossos d'Esquadra i Policia Municipal han detingut quinze lladres violents i han arrestat un menor de 17 anys per agressió sexual durant les Fires de Girona. El cap de l'ABP Gironès-Pla de l'Estany, l'inspector Xavier Domènech, ha detallat que han detectat un increment de la violència entre grups de joves que se centren a robar mòbils i carteres amenaçant amb ganivets o fins i tot amb una pistola elèctrica. Domènech ha detallat que el perfil del delinqüent són joves d'entre 16 i 20 anys, entre els quals hi ha menors no acompanyats (MENA) que s'escapen de centres o bé que viuen en cases ocupades.

Domènech també exposa que durant les Fires han detectat que han arribat joves d'altres localitats i que no tots els delinqüents arrestats viuen a la ciutat. Tot i això, ha descartat que a Girona hi hagi grups de joves que actuen "en manada per robar", i afirma que l'índex d'aquests delictes està dins de la normalitat.

Amb tot, d'un any a l'altre han augmentat els robatoris amb violència i intimidació, ja que han passat dels 18 del 2017 als 27 d'aquest any. Segons ha explicat l'inspector Xavier Domènech, ja des de l'octubre de l'any passat han detectat un increment de grups de joves que es dediquen a atracar gent pel carrer. En total, però, la tendència delictiva durant les Fires de Girona ha anat a la baixa. Aquest any han registrat 331 delictes en deu dies, quan l'any passat van ser 352.

Els agents també van arrestar dissabte un menor de 17 anys que va violar una noia de 16 durant les festes de la ciutat. Segons ha concretat Domènech, la víctima anava amb un grup d'amics i es van conèixer durant la nit amb el grup de l'agressor. L'inspector també subratlla que tant la víctima com l'agressor havien ingerit alcohol tot i ser menors d'edat. Aquesta és l'única denúncia per agressió sexual registrada durant els dies de Fires.

A banda dels delictes i les detencions, els cossos policials també han concretat que ha augmentat el nombre de conductors enxampats conduint sota els efectes de les drogues i l'alcohol. De les 237 proves d'alcoholèmia que ha fet la Policia Municipal, 18 han sigut positius administratius i 8 penals. En drogues, quatre conductors han donat positiu. Els Mossos d'Esquadra de trànsit han enxampat 33 conductors beguts, 26 amb positius administratius i set penals, i 31 que anaven drogats.