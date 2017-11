Un tren de la R12 topa contra una pedra entre Tàrrega i Anglesola

Un tren de la línia R12 de Rodalies que havia sortit a les 7:35 de Cervera amb destinació Lleida (on havia d'arribar a les 8:25) s'ha avariat després de topar contra una pedra de grans dimensions que havia caigut a la via entre Tàrrega i Anglesola (Urgell), segons informen fonts de Renfe a l'ACN. Els 18 passatgers que hi viatjaven han estat evacuats i han continuat el viatge per carretera. Ningú ha resultat ferit.

Els fets han passat al voltant de les 8 del matí i els serveis d'emergència confirmen que la pedra ha caigut a la via pel despreniment natural d'un talús i que no es tracta de cap bretolada. Els Bombers han enviat fins als lloc dels fets tres dotacions que han ajudat a fer l'evacuació dels viatgers. El trajecte entre Lleida i Calaf (Anoia) es farà amb autocars fins que no es retiri el comboi avariat, que serà remuntat per un altre tren que ha sortit de Lleida.