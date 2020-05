El RACC veu "massa accelerats" els canvis per reduir el vehicle privat a Barcelona

Com que la mobilitat del vehicle privat va caure durant l'estat d'alarma, Barcelona ha aprofitat per pintar voreres més amples i fer més carrils bici als carrers de la ciutat per reduir la presència dels cotxes. Però el RACC veu "massa accelerats" els canvis perquè s'han fet quan la mobilitat estava pacificada i falta comprovar si la gent decideix tornar a agafar el transport públic. "El 50% de les persones que entraven i sortien a Barcelona ho feien en transport públic", subratlla el president del RACC, Josep Mateu, que afegeix que caldran més freqüències per evitar aglomeracions. Mateu considera "positiu" que les mesures que ha impulsat l'Ajuntament siguin "flexibles" perquè s'haurà de demostrar "si funcionen". "No ho veiem tan clar treure espai al vehicle privat", assegura.

La cap d'estudis de mobilitat de la Fundació RACC, Alba Rey, explica que les mesures de Barcelona "poden ajudar" davant la situació actual, però que no se sap "com canviarà l'escenari de mobilitat ni com serà el teletreball o quina flexibilitat donaran les empreses en els horaris". "Anar a peu, en bicicleta, patinet elèctric o transport públic pot resoldre la congestió que ja es vivia abans", apunta Rey, que deixa clar que les dades de mobilitat "augmentaran a mesura que l'activitat es recuperi". "Hem de veure si l'aposta pel transport públic canvia per la confiança de la gent", valora Mateu, que troba a faltar "un pla" per a les persones que es desplacen en vehicle privat i que poden deixar-lo en aparcaments als afores de la ciutat. En aquest sentit, reclama que la mobilitat de Barcelona "es resolgui en l'àmbit metropolità" que també permetria estendre, per exemple, les motos d'ús compartit ( moto sharing).

Davant la necessitat de mantenir una distància pel coronavirus, el RACC aposta per impulsar la bicicleta elèctrica, que permet fer trajectes de diversos quilòmetres. Mateu el defineix com un mitjà per a la ciutat i recorda que la bicicleta només representa el 3,3% de la mobilitat a Barcelona. "Estem molt lluny. Calen carrils bici que estiguin connectats i als llocs on toca. També garantir la seguretat en la circulació", demana el president de l'entitat. Com que la bici ha sigut un mitjà que ha liderat la recuperació dels desplaçaments, que encara se situen per sota dels nivells habituals, perquè permet evitar la possibilitat de contagi del covid-19, es considera que la bicicleta elèctrica dona resposta a dos motius que fan que la gent no decideixi utilitzar aquest transport: la seguretat i les limitacions pel clima o l'orografia.

Oportunitat pel context actual

"Des del 2010 els desplaçaments en bicicleta a Barcelona han crescut un 79%. Cada vegada més gent es planteja la bici", defensa el director de projectes d'innovació del RACC, Miquel Roca. A Espanya, el 2017 el 4% de les bicis que es van vendre van ser elèctriques i el 2018 el percentatge va superar el 10%. Per potenciar aquest ús, l'entitat ha estrenat la Bicipèdia, que és una web en què es poden consultar més de 1.000 models de bicicleta elèctrica de 100 marques diferents segons diversos filtres, com el preu i l'autonomia. Si es vol fer la compra, el portal es redirigeix a la web de cada fabricant. "Hem analitzat l'interès per la bicicleta elèctrica. Amb el context actual és una bona oportunitat", assegura Roca.

El 2018 es van vendre a Espanya gairebé 111.300 bicis elèctriques, una xifra que suposa unes 2.500 unitats per cada milió d'habitants. Aquesta taxa és molt superior als Països Baixos, on es multiplica per deu, i a Alemanya, on es multiplica per cinc. També se situa per sobre a França, Bèlgica, Itàlia i Àustria. El RACC destaca que la Bicipèdia se suma als altres serveis de mobilitat que ja ofereix als ciclistes.