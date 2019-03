El RACC presenta un pla per fer de Barcelona un referent en mobilitat

L'objectiu final és fer de Barcelona un referent mundial en mobilitat. Sota aquesta premissa, el president del RACC, Josep Mateu, ha presentat aquest dimarts en una conferència a l'Auditori de la Pedrera 45 propostes per millorar la mobilitat de Barcelona. "Creiem que és el moment de fer un pla a llarg termini. Posem els llums llargs i comencem a treballar amb rigor per decidir quina ciutat volem en el futur deixant de banda ideologies i interessos polítics", ha apuntat Mateu, que ha assegurat que la mobilitat és la peça clau per configurar aquesta Barcelona del futur. De fet, el president ha reclamat als candidats de les eleccions municipals de Barcelona situar la mobilitat al centre del debat.

"Volem una ciutat més segura, més neta, més habitable, més sostenible, més competitiva. Si aconseguim tot això, millorarà molt la qualitat de la vida de la població", ha dit el mateix Mateu, que ha admès que fa temps que es fixen en altres ciutats europees que poden servir de model, com Copenhaguen, Munic i Berlín.

Canvi de model

La proposta més destacada del RACC és la creació d'una agència público-privada exclusivament de mobilitat "per donar resposta als reptes que planteja la nova mobilitat i resoldre els desequilibris que es generen amb l'aparició de nous models de mobilitat". I és que segons el president de l'entitat, "la mobilitat futura està sent i serà impulsada pel sector privat, per la qual cosa cal harmonitzar-la amb l'actual planificació pública".

Tal com explica el RACC, aquesta iniciativa hauria de treballar amb un horitzó que superés els mandats electorals i hauria d'aglutinar institucions, operadors de transport, empreses del sector i 'start-ups' "per impulsar també els projectes que la ciutat té pendents i que actuen com a fre per al desenvolupament, com ara el Corredor Mediterrani, l'ampliació de l'aeroport, els accessos al port, la transformació de Rodalies o la implantació real de la xarxa 5G".

Mateu ha aprofitat l'ocasió per llançar un toc d'atenció: "A les entitats privades només se'ns demana la nostra opinió quan hi ha un foc". "Hem de trobar la manera que tots els actors que són partícips del sector puguin treballar per la ciutat d'una manera ordenada i que no siguin entesos com a simples instruments de consulta", ha reiterat el president del RACC.

Objectius clars i concrets

Al llarg de la conferència, que duia per títol "Fem de Barcelona el referent de la mobilitat", Mateu ha reiterat que les mesures que es proposen tenen objectius molt clars i concrets. Alguns d'aquests objectius són arribar als zero morts en accident de trànsit a la ciutat –l'últim any n'hi va haver 21–, avançar més decididament en l'electrificació dels vehicles per afrontar els efectes del canvi climàtic, resoldre la contaminació urbana, reduir el nombre total de vehicles privats i tenir una gran xarxa de transport públic.

Mentrestant, algunes de les 45 propostes presentades passen per impulsar el cotxe elèctric compartit, pacificar el trànsit als entorns escolars, millorar la qualitat de la xarxa de carrils bici o desenvolupar el Pla de la Moto, que inclouria provar carrils exclusius per als motoristes als accessos de Barcelona.

També ha constatat que hi ha projectes pendents a la ciutat, i ha demanat que es resolguin a curt termini, com acabar la línia L9 del metro, l'estació de la Sagrera, el soterrament de les vies a l'Hospitalet de Llobregat, millorar els accessos a l'aeroport de Barcelona, afegir carrils VAO, acabar la plaça de les Glòries, reformar la Via Laietana o revisar el model de les superilles.

A mitjà termini, també demana apostar pel Corredor Mediterrani, que hi hagi una reforma integral de l'estació de Sants i els seus accessos, així com els accessos al port de Barcelona viaris i ferroviaris, que s'acceleri l'electrificació dels creuers i que es millori la connectivitat entre els aeroports de Barcelona, Girona i Reus.

El conflicte del taxi i els VTC

Un dels temes que més interès han suscitat ha sigut la reacció de Mateu al conflicte existent entre el sector del taxi i dels vehicles VTC, com els de les companyies d'Uber o Cabify. El representant del RACC ha apostat per liberalitzar el sector del taxi. "S'ha d'obrir el sector del taxi a la competència; això sí, trobant la manera que permeti una convivència en igualtat de condicions", ha continuat.

El president de l'entitat ha anat una mica més enllà i ha explicat quina forma podrien tenir aquestes solucions. "Queda clar que aquestes empreses que van néixer de la no regulació s'han d'equiparar d'alguna manera amb els serveis que sí que estan sotmesos a aquesta regulació", ha insistit Mateu, que ha assegurat que una de les maneres que podrien ajudar a resoldre el conflicte seria obligant a pagar un petit plus pel servei dels VTC i que aquesta quantitat pogués arribar als taxistes que, així, "podrien recuperar part de la inversió que van fer quan van comprar la llicència".

El paper de l'Ajuntament

Durant la compareixença, Mateu ha situat l'Ajuntament de Barcelona com a actor clau que "lideri i ajudi a finançar" projectes, com la construcció d'espais 'park & ride', on els cotxes puguin aparcar fora de la ciutat i als quals s'accedeixi a través de transport públic.

Pel que fa a les restriccions d'accés a la ciutat per evitar la circulació d'aquells vehicles més contaminants, Mateu ha destacat que aquestes mesures "afecten sobretot la gent que té menys capacitat econòmica", i ha dit que aquestes persones han de tenir avantatges per canviar-se de cotxe. També ha reiterat que per dur a terme aquest pla és totalment necessari invertir en un transport públic més fiable i eficient.