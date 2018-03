La RAE canvia la definició de 'fàcil' criticada per masclista

La RAE definia l'accepció de la paraula 'fàcil' en el sentit "que es presta sense problemes a mantenir relacions sexuals" com a adjectiu: "dit especialment d'una dona". La polèmica va esclatar a les xarxes fa uns mesos reclamant-ne la modificació per masclista. Finalment, la Real Academia Española ha cedit davant les crítiques i ha substituït la referència a les dones per "dit d'una persona".

La RAE va respondre a la crítica d'una usuària de Twitter que l' accepció estava "documentada" i que "els diccionaris" es limitaven "a recollir-la". El cas es va fer viral quan la 'influencer' Laura Escanes va fer un tuit demanant explicacions als acadèmics.

Les xarxes han estat clau en la reclamació d'aquest canvi, de la mateixa manera que ho van ser el desembre passat quan van afegir a la definició de "sexe dèbil" que s'utilitza amb "intenció despectiva o discriminatòria". Al Diccionari d'Estudis Catalans, la paula 'fàcil' no es refereix a les dones en la seva definició, però sí que hi fa referència a l'exemple que recull: "Una dona fàcil".