El RACC i l'ATM proven abonaments combinats per a viatges en transport públic i motos compartides

El RACC i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han engegat una prova pilot a Barcelona per desenvolupar abonaments compartits de transport que permetin viatjar en transport públic i motos compartides. Els abonaments inclouen un paquet de viatges en bus, metro, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Rodalies i Tram, i un paquet de minuts per desplaçar-se amb motos compartides de serveis com Cooltra, ha informat el club de l'automòbil aquest dimecres.

El resultat de la prova pilot, que durarà diversos mesos, permetrà conèixer els hàbits de mobilitat dels ciutadans i les seves preferències per poder avançar en el desenvolupament de nous paquets que incloguin més operadors de transport públic, transport compartit, taxis i vehicles amb conductor, entre d'altres. La iniciativa cerca impulsar la intermodalitat a la ciutat de Barcelona, així com fer més còmodes i econòmics els desplaçaments dels ciutadans i facilitar-los alternatives al vehicle privat.

El projecte s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona en el marc de la cimera mundial Mobility as a Service (MaaS) Alliance, una associació internacional creada per desenvolupar un sistema homogeni de reserves i pagament únic per a tots els sistemes de transport, de la qual són membres el RACC i l'ATM.