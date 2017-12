Raïm, llum i pirotècnia per rebre el 2018

Els dotze grans de raïm seran els protagonistes de la festa de Cap d’Any que aquest diumenge inundarà l’avinguda Maria Cristina de Barcelona un any més. L’espectacle tindrà com a protagonistes la llum i la música, però la icona serà el raïm, associat a les 12 campanades que acomiaden el 2017 i que donaran la benvinguda al 2018. La festa inclourà elements escenogràfics, pirotècnics, projeccions de làser i una coreografia de les fonts de Montjuïc creada especialment per a l’ocasió. Hi haurà un bloc dedicat a Carles Santos, pensador i músic mort a principis de desembre. Des de les 21.30 hores hi haurà música i coreografies a les fonts i serà a les 23.30 hores quan arrencarà l’espectacle especial per dir adeu al 2017, ideat i dirigit per Efimer. Un colós amagat es despertarà amb les campanades i posarà el colofó a l’acte, segons ha explicat l’Ajuntament.

Els hotels de la ciutat preveuen penjar el cartell de complet la nit del 31, segons va avançar ahir el Gremi d’Hotels de Barcelona. Són bones perspectives malgrat que ahir divendres l’ocupació prevista per a aquests dies de festes era del 77% en els hotels i del 89% en el cas dels apartaments turístics, segons Apartur. En els dos casos, l’ocupació era inferior a la de l’any passat, tot i que l’última nit de l’any confien que no quedaran places vacants.

Cases rurals a l’alça

Fora de les ciutats, els allotjaments rurals seran una opció molt demandada durant el Cap d’Any. Les cases i hotels de turisme rural de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, com també els de la resta del Pirineu, arribaran quasi a la plena ocupació, segons dades difoses ahir per l’Associació de Turisme Rural de l’Alt Urgell i la Cerdanya (TRAU), que van destacar l’antelació amb què s’han fet moltes reserves. Tot plegat, van dir, contribueix a tancar en positiu un any en què s’ha registrat una tendència a l’alça respecte als anteriors, amb una ocupació mitjana d’entre el 75% i el 80% durant els ponts festius i els períodes de vacances, gairebé el doble de les xifres registrades durant els anys de crisi econòmica.