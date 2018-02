Rajoy defensa que a les escoles s'inclogui en el temari la defensa d'Espanya, de l'exèrcit i la monarquia

El govern espanyol va anunciar la setmana passada que els ministeris de Defensa i Educació havien firmat un acord per incloure en el temari de les escoles i instituts un temari per reforçar la imatge de l'exèrcit i de la monarquia. Reforçaven així el conveni segellat el 2015 per incloure en el currículum educatiu els símbols espanyols (l'himne, la bandera i l'escut) i explicar el paper de les forces armades. El portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, ha preguntat aquest dimecres al president del govern espanyol durant la sessió de control sobre aquest tema, acusant-lo de voler "recuperar" l'educació franquista.

Mariano Rajoy ha defensat de forma aferrissada aquesta proposta i ha retret als republicans de plantar-li cara quan estava inclosa en la llei de Defensa del 2005 que van aprovar de la mà dels PSOE -la norma no estipulava que s'inclogués en el temari de les escoles però sí que es promogués el coneixement de les forces armades-. Considera que és necessari que els alumnes aprenguin a les aules els "valors" de les forces armades i la seva missió de garantir la "llibertat i la democràcia a Espanya". "Sempre he pensat que és molt positiu que els joves aprengui a respectar els valors universals, socials i democràtics", ha sostingut retraient que Rufián parli del que passava fa 80 anys -el 1939 es va instaurar l'obligatorietat d'hissar la bandera i cantar el Cara el Sol abans de començar les classes.

El portaveu adjunt d'ERC ha llegit així un extracte de les normes dictades l'any 1939 per formar "patriotes espanyols". "Vol recuperar això 80 anys després?", li ha etzibat. Per a Rufián, el govern espanyo ha de tenir la "decència i la vergonya" de deixar de dir que a Catalunya s'adoctrina als col·legis". "No hi veig res reprotxable", li ha contestat Rajoy.

Qüestió de preferències

"Nosaltres només volem un país en què els nens sàpiguen abans què és la solidaritat i fraternitat que la Legió i la cabra; que sàpiguen abans qui és Marcos Ana que Letizia Ortiz. Recuperar el país que alguns de vostès ens van robar fa 80 anys", ha conclòs Rufián. Rajoy li ha replicat finalment amb una enigmàtica frase en què ha apuntat certa nostàlgia pel passat franquista: "Vostès segueixin remetent-se al tango, que per d'altra banda no estava gens malament".