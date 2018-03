Rajoy aprova un pla d'habitatge amb ajudes al lloguer i la compra que no ha agradat a les esquerres

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres el nou pla d'habitatge per al període 2018-2021, que inclou noves ajudes al lloguer, a la rehabilitació i a la compra d'habitatges, i que ha rebut les crítiques de l'esquerra per poc ambiciós. Segons ha explicat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, el pla té dos objectius principals, que són l'afavoriment del mercat de lloguer i la rehabilitació i regeneració urbana. Segons el ministre, el pla té "un caràcter eminentment social", tot i que alguns col·lectius l'han criticat, com els alcaldes de Barcelona i sis ciutats més, que han demanat una rectificació a l'executiu de Mariano Rajoy.

Les ajudes al lloguer van destinades a joves de fins a 35 anys (amb uns ingressos de tres vegades l'Iprem), per a més grans de 65 anys i per a afectats pels desnonaments. Algunes de les mesures del pla són l'increment del preu màxim dels pisos que poden rebre ajudes per lloguer, que passa de 600 euros a 900 euros. Amb el pla s'inclouen també ajudes al promotor privat per fer habitatges de caràcter social, que fins ara només eren per promotors públics.

Una altra de les línies estratègiques del pla és la de mesures de rescat a persones en situació de desnonament, amb un programa que pretén posar habitatges desocupats procedents de la banca al seu abast, amb una renda màxima de 400 euros al mes, i que pot ser finançat fins al 100% pel ministeri i la comunitat autònoma (80%-20%). Colau i els ajuntaments demanaven que s'obligués les entitats financeres a incorporar immobles al fons d'habitatges públics i acabar amb els beneficis de les socimis (societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària), però finalment l'executiu no ho ha fet.

També s'aprova un pla d'ajuts a la rehabilitació, per a habitatges anteriors al 1996 (abans era 1981) i els ajuts passen del 35% al 40% del preu de la rehabilitació. El pla inclou també ajudes a la compra, però només per a joves menors de 35 anys en municipis de menys de 5.000 habitants, en un moviment destinat a combatre la despoblació de les àrees rurals.

El PSOE també s'ha mostrat crític amb el pla: "El govern espanyol viu en un món paral·lel si ignora la situació en què es troba l'accés a l'habitatge al nostre país, sumit en una escalada de preus imparable i amb milers d'inquilins expulsats de les seves llars pel venciment dels contractes provocat per la reforma de la llei d'arrendaments urbans que va realitzar el PP el 2013", ha assegurat la secretària d'habitatge del PSOE, Beatriz Corredor. Colau i els ajuntament coincideixen en aquesta crítica i demanen al govern espanyol que allargui la durada dels cotractes de lloguer.

La responsable socialista ha afegit que "donar ajudes al lloguer a joves i grans pot ser una bona idea, però ha d'anar acompanyada d'una altra sèrie de mesures encaminades a incrementar el nombre de pisos que es posin en lloguer, mesures que apuntin directament a una mobilització de l'oferta". "De què serveix -s'ha preguntat Corredor- que es donin ajudes al lloguer quan en algunes ciutats gairebé no hi ha pisos on seria possible emprar aquestes ajudes?".