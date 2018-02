Rajoy defensa la violència policial de l'1-O: "Què esperaven que fes, l'Estat?"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat aquest dimarts el desplegament policial de l'1-O i ha preguntat als dirigents sobiranistes: "Vostès què esperaven que fes, l'Estat?", en el marc d'una resposta sobre aquesta violència policial de la senadora d'ERC Mirella Cortès, en la sessió de control al Senat. Rajoy ha afegit que a Espanya no es persegueixen ni idees ni conviccions, sinó que es va "contra els que se salten la llei i les resolucions judicials". El president espanyol ha considerat també que la policia ha actuat sempre "com a policia judicial" i "amb respecte a la legalitat", i ha dit que no pot "acceptar" que la republicana digui que es van fer coses il·legals amb la repressió policial.

Cortès ha censurat la violència policial, mentre que el president espanyol ha respost que està "orgullós" de la tasca de les forces de seguretat de l'Estat i de la gestió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido. Rajoy ha destacat la tasca d'aquest ministeri amb les detencions de terroristes jihadistes. Sí que ha dit que està "orgullós del nostre país", i ha acusat la senadora d'haver "trepitjat la llei" i d'haver intentat passar per sobre dels valors europeus, motiu pel qual, diu, "no els ha donat suport ni un sol país d'Europa". El cap de l'executiu espanyol ha acusat la senadora d'intentar "desprestigiar l'Estat", després que els dirigents sobiranistes s'hagin saltat la llei.

A més, en la mateixa resposta, el president espanyol ha qualificat de "situació absurda" l'actual bloqueig de la investidura a Catalunya i ha demanat a Cortès que sol·liciti al president del Parlament, Roger Torrent, la presentació d'un candidat.

Abans, el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, li ha retret a Rajoy el seu "absentisme", i ha assegurat que durant tot l'any passat el president només va passar una hora i mitja sotmetent-se a sessions de control: "Vostè sí que mereix un acomiadament objectiu". En el torn de rèplica, el líder conservador li ha agraït "la seva rebuda", irònicament.