Rècord de participació en la Cursa de la Dona

Unes 34.000 dones han participat en la Cursa de la Dona de Barcelona, que s'ha celebrat aquest diumenge a la capital catalana. La primera corredora a completar els 7,8 quilòmetres de recorregut ha sigut Janeth Becerra, amb una marca de 29 minuts i 47 segons, seguida de l'atleta Meritxell Soler, amb un temps de 30 minuts i 44 segons. La tercera posició ha sigut per a Silvia Segura, amb 31 minuts i 7 segons.

La cursa ha començat a l'avinguda Maria Cristina, a la Font Màgica de Montjuïc, i ha recorregut l'avinguda Paral·lel, el carrer Villarroel i el carrer Sepúlveda fins a la plaça Catalunya, per després arribar a l'Arc de Triomf i tornar per la Gran Via de les Corts Catalanes fins a l'avinguda Rius i Taulet, on ha acabat.