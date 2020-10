Recuperada la circulació de trens per dues vies entre Sitges i Vilanova després de l'esvoranc

Renfe dona per resolt l'esvoranc que des de diumenge al matí obligava a circular per una única via entre Sitges i Vilanova. La incidència afectava els trens de les línies R2 Sud i els serveis de Regionals R13, R14, R15, R16 i R17. Aquest matí s'han pogut recuperar les dues vies, tot i que hi ha una limitació de velocitat que pot provocar retards puntuals.

A les 22.40 hores d'aquesta nit, d'altra banda, una esllavissada entre Arenys i Canet ha interromput la circulació de trens de la línia R1. Aquesta incidència s'ha donat per resolta a primera hora del matí però també hi ha una limitació de velocitat que, com apunta Renfe, provocarà retards entre Arenys i Malgrat.

Renfe confiava que Adif pogués solucionar aquesta nit el tall provocat pel gran esvoranc entre Sitges i Vilanova diumenge, però mantenia preparat el dispositiu d'autocars per si fos necessari mantenir el funcionament per via única. Finalment, la incidència s'ha donat per solucionada a primera hora i, tot i que hi pot haver retards, s'ha restablert la circulació per les dues vies.