Recuperen una cadira de rodes que van robar a un nen de Barcelona

El robatori d'una cadira de rodes elèctrica a un nen de Barcelona s'ha resolt i el menor ja torna a tenir l'aparell. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui tres homes com a autors dels fets i que havien posat a la venda la cadira a internet per un preu de 1.000 euros. El robatori va passar dimecres a la matinada. La mare va denunciar que dimarts a la nit havia deixat la cadira de rodes del seu fill al replà del bloc on viuen, al barri de Sant Andreu, lligada amb un cadenat i connectada al corrent –com fa habitualment–, però que dimecres al matí va veure que havien tallat el cadenat i s'havien endut l'aparell. A part de denunciar els fets a la policia, la família també havia fet una crida a les xarxes per intentar trobar la cadira.

540x306 La família havia fet una crida a les xarxes per intentar trobar la cadira / ARA La família havia fet una crida a les xarxes per intentar trobar la cadira / ARA

Els Mossos van obrir una investigació amb les fotografies aportades de la cadira i una veïna els va comunicar que sospitava que estaven venent l'aparell robat a internet. Amb aquesta informació, els agents van identificar els autors del robatori, que han quedat arrestats aquest matí. La primera detenció s'ha fet a Santa Coloma de Gramenet i les dues altres a l'edifici on viuen el nen i la seva família, perquè, segons la policia, són veïns del mateix bloc que viuen en un pis ocupat. Dos dels homes són de nacionalitat russa i el tercer de nacionalitat moldava.

Els Mossos també han recuperat la cadira de rodes elèctrica i aquest mateix matí l'han lliurat al nen i a la seva mare. El preu de mercat de l'aparell és de 4.600 euros.