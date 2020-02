El govern espanyol recorre el veto parental a Múrcia i en demana la suspensió immediata

Exhaurit el mes d'ultimàtum que va donar a la triple dreta a Múrcia, el govern espanyol ha portat avui davant dels tribunals el polèmic veto parental. Segons ha explicat el ministeri d'Educació, ha presentat aquest dimarts un recurs per la via del contenciós-administratiu contra les resolucions implantades als centres educatius de Múrcia des de principis de curs. En concret, el recurs està sobre la taula del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, al qual s'ha demanat també la suspensió cautelar de les instruccions que permeten als pares vetar l'assistència dels seus fills a activitats complementàries als centres educatius dels seus fills.

El govern de Múrcia, format pel PP i Ciutadans amb Vox de soci prioritari, va decidir ahir dilluns no fer marxa enrere i no desfer les instruccions que va adoptar per aconseguir l'aval de l'extrema dreta als pressupostos. "No ho farem perquè ho digui un govern que no creu en el que nosaltres creiem, com és la llibertat dels pares i mares", va dir divendres el president de Múrcia, Fernando López Miras (PP), que va precisar que només canviarien d'opinió si així ho deia la justícia.

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va enviar el 17 de gener un requeriment al govern autonòmic de Múrcia perquè retirés les instruccions. En diferents declaracions, la ministra ha insistit que no es pot demanar permís als pares per a "activitats que són matèria curricular obligatòria i avaluable". Al seu parer, Múrcia s'ha inventat un problema que treu competències als centres escolars i a la comunitat educativa i que va en contra de la llibertat de càtedra dels docents.