Redescobreixen una espècie desapareguda de tritó als Aiguamolls de l’Empordà

El tritó verd, una espècie d'amfibi que es creia extingida als Aiguamolls de l'Empordà, ha estat redescobert a la zona per un grup de treball de l'Observatori Amfíbic de la IADEN que està fent un projecte de creació de l'atles d'amfibis dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest projecte, finançat per la Fundació Barcelona Zoo amb la col·laboració del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà i el centre de recerca en ecologia CREAF, té l'objectiu d'estudiar i vetllar per la creació d'accions de conservació dels amfibis i fomentar el seu coneixement a través d'accions d'educació ambiental.

El tritó verd és una espècie protegida que només es troba al nord de la península Ibèrica i al centre i sud de França. A Catalunya es distribueix en dos nuclis, el més gran situat a les comarques gironines i al nord de les barcelonines, i un de més petit a les Terres de l'Ebre. Als anys 80 aquest amfibi era molt freqüent a la plana de l'Empordà però, a finals dels 90 i principis dels 2000, va començar a desaparèixer i feia més de 20 anys que no se'n localitzava cap a la zona. Els experts donaven per feta la seva extinció als Aiguamolls de l'Empordà a causa de la intensificació i el canvi agrari, la nitrificació de les aigües i l'arribada de noves espècies invasores, com el crac de riu americà.

Després de cinc anys d'exploració del terreny, l'Observatori Amfíbic de la IADEN ha localitzat una població reproductora de tritons verds amb individus adults en fase d'aparellament –un mascle i diverses femelles– i larves en diferents estadis de desenvolupament. El seu origen encara és incert i els indicis assenyalen que podria tractar-se tant d'una continuació de la població original que no hauria desaparegut, com d'una recolonització de tritons verds provinents de la serra de Verdera.

Els amfibis són un dels grups animals més vulnerables als efectes del canvi global i la gran davallada que han patit en els darrers anys els ha convertit en una de les principals preocupacions de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Pel que fa al tritó verd en particular, està catalogada com a espècies protegida per diverses lleis estatals, i inclosa al catàleg de fauna amenaçada de Catalunya. Des de l'Observatori asseguren que cal actuar de manera efectiva per garantir la supervivència d'aquesta petita població que s'ha redescobert i protegir-la per evitar que desaparegui de nou.