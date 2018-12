Reforcen la vigilància al centre de Barcelona per l'amenaça terrorista

Els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància al centre de Barcelona per l'amenaça terrorista que es va fer pública diumenge. La policia està investigant aquesta alerta, que qualifica de credibilitat mitjana i que va arribar al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) –l'òrgan estatal de coordinació antiterrorista–, sobre un home que planejaria un atropellament massiu per Nadal a la ciutat. El reforç es percep, sobretot, a la Rambla, on hi ha tres furgonetes dels Mossos a l'accés superior del passeig central i dues més de la Guàrdia Urbana al lateral. També es poden veure diversos agents amb armes llargues.

Els Mossos i la Guàrdia Urbana escorcollen alguns dels vehicles –bé siguin turismes, furgonetes o camions– que accedeixen a la Rambla. També comproven la documentació dels ocupants i revisen el material que transporten. Els vianants i els turistes que passegen per la zona es miren amb atenció el dispositiu. Així mateix, s'han situat unes cintes de seguretat entre les furgonetes dels Mossos que hi ha a la part superior del passeig per evitar la dispersió de la gent.

A part de les pilones que hi ha permanentment per accedir a la Rambla, a la zona superior del passeig central es poden veure uns cubs de formigó. Fonts dels Mossos han informat que han reforçat el patrullatge preventiu a la Rambla i altres àrees amb afluència de gent a Barcelona. El dispositiu policial s'atribueix no només a l'amenaça terrorista, sinó també al període de festes nadalenques, perquè s'acostuma a reforçar la vigilància.

El regidor de turisme de la ciutat, Agustí Colom, ha negat que l'amenaça pugui afectar el turisme de Barcelona o fer cancel·lar algunes reserves. "La ciutat fa temps que està en una alerta antiterrorista de 4 sobre 5, per tant, estem en la mateixa situació. És veritat que ara tenim un avís concret, però els Mossos estan donant un missatge de tranquil·litat. Precisament, el que pretenen els terroristes amb l'amenaça és canviar les nostres pautes de comportament", ha dit Colom.

540x306 Un agent de Mossos amb arma llarga controlant els vehicles a la Rambla / FRANCESC MELCION Un agent de Mossos amb arma llarga controlant els vehicles a la Rambla / FRANCESC MELCION

Buch relativitza l'alerta terrorista

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha relativitzat aquest matí l'amenaça terrorista. En una entrevista a 'El món a RAC1', Buch ha assegurat que cal "extremar la seguretat", però li ha donat "la importància de totes les amenaces". "Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana estan treballant en aquesta amenaça i totes les que tenim", ha garantit el conseller, que ha puntualitzat que aquest cas "és una mica diferent" a causa del tuit que va fer el departament d'Estat dels Estats Units, en què recomanava als seus ciutadans evitar el centre de la capital catalana, cosa que "li va donar molta publicitat".