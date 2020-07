Reina Amàlia, 13, des de dins: el malson de ser veí d'una presumpta traficant

Des del seu balcó veia la jugada perfectament. El client truca des del portal de baix i espera sota el sostre de la persiana de davant, de manera que des de les cantonades del carrer Reina Amàlia no se'l veu esperar. "Llavors es comuniquen pel balcó i el client assenyala amb el cap a l'esquerra, a la dreta o amb el dit cap amunt per preguntar on recull l'entrega, si a una cantonada del carrer, al mateix portal quan ella baixa o bé si puja a buscar-la", explicava fa unes setmanes des del pis al diari ARA el Leo, nom fictici, que la setmana passada va deixar finalment el seu pis al carrer Reina Amàlia, número 13, fart de les incomoditats que comporta ser veí d'una presumpta traficant durant un any.

Una setmana després que deixés el pis, però, la policia hi ha intervingut i aquest dimarts ha detingut per tràfic de drogues la dona, de 44 anys i nacionalitat espanyola, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra al diari ARA, informa Pau Esparch. La dona, diuen les mateixes fonts, hi venia haixix i cocaïna, i estava sent investigada des de l'abril, malgrat que el Leo assegura que els veïns porten encara més anys que ell sent testimonis de la venda. Amb aquest pis, la policia n'ha intervingut ja 42 on es venien o consumien drogues i ha detingut un total de 36 persones.

Si el tràfic de drogues al Raval normalment s'associa a màfies estrangeres, homes i pisos ocupats, el cas de Reina Amàlia 13 és diferent. La dona que ven és catalana i, segurament, propietària o, com a mínim, inquilina del pis, pel que el Leo ha pogut saber a través del seus veïns, que no han volgut parlar amb el diari ARA.

"Quan vaig arribar, no entenia ben bé perquè li trucaven tant a la porta des de baix, perquè pujava i baixava gent tota l'estona", explica el Leo, que va anar lligant fils quan va veure que molts d'ells eren drogoaddictes, tot i que "entra gent amb les pintes més variades". Durant l'estat d'alarma, amb el teletreball, es va veure abocat a conviure-hi durant tot el dia. "Ara seguia fent teletreball però el pitjor moment va ser al principi de la quarantena. Hi havia com 40 clients al dia, cada pocs minuts arribava algú. Era terrible", explica.

"No vull creuar-me cada dia amb drogoaddictes que no conec per l'escala o amb gent fumant-hi a dins ni còrrer el risc de trobar-me una xeringa", diu el Leo, que també s'enfronta a altres incomoditats per compartir bloc amb una presumpta venedora. "Moltes vegades trenquen el vidre o el pany de la porta de baix perquè quedi oberta i puguin entrar lliurement els consumidors, i d'altres s'equivoquen i truquen al meu timbre de matinada. A més, s'escolta tot des d'aquí, les veus cridant, el puja i baixa, és insuportable", diu el Leo, que ha deixat el bloc per la veïna i no per la inseguretat del Raval, que també reconeix sentir, després d'haver presenciat diversos robatoris en les últimes setmanes. La convivència amb els drogodependents, a més, crea situacions desagradables. "Un home va posar-se les mans als genitals mentre s'adreçava a la meva dona i els Mossos em van dir que això no era cap delicte", diu contrariat per les diverses trucades que ha fet a la policia i que no han servit de massa.

"El més còmic ve quan venen els Mossos perquè he trucat al 112, pugen al pis i ella ja és baix, al carrer, i se'n va a vendre a la cantonada. Els Mossos pujant a veure què passa i ella venent al carrer", relata el Leo, al qual el diari ARA ha acompanyat per poder veure així prop d'una desena d'entregues. Un home, a més, l'ajuda a peu de carrer a vigilar que no vingui cap policia i assenyala quina direcció és més segura.

Després d'una de les trucades als Mossos, la presumpta traficant es va plantar a casa seva acompanyada d'una filla i amb to amenaçant, segons la versió del Leo. "Mentre pugin drogodependents a casa teva, seguiré trucant", li va dir ell. "Jo també he de menjar!", el va escridassar. "Per què truques? Jo no venc mort, només venc xocolata", li ha dit en altres ocasions. "Segueix trucant, segueix trucant, que ja veuràs", va apujar el to una vegada.

Cansats de la passivitat del propietari del pis –"Així és el Raval", els deia– i de les autoritats, el Leo i la seva parella van decidir abandonar el seu habitatge llogat i també el barri. Una setmana després de fer-ho, i després d'un any suportant la veïna, reacciona entre la incredulitat i el sarcasme davant la notícia que els Mossos, per fi, hi han entrat.